Профессор Кузник: лицемерные действия Трампа привели к расколу американского общества

Президент США Дональд Трамп рискует потерять значительную часть своей электоральной поддержки после решения нанести удары по иранским ядерным объектам. Об этом в разговоре с российскими журналистами рассказал директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне, профессор Питер Кузник. Он обратил внимание на лицемерие американского главы, который в ходе выборов изначально позиционировал себя как человека, выступающего за мир.
«База сторонников Трампа глубоко расколота. Многие голосовали за него, потому что он выступал как кандидат мира, критиковал неоконсерваторов и обещал не втягивать США в новые войны. Сейчас он перешел на сторону тех, кого раньше осуждал. Он солгал своим сторонникам и предал их надежды», — заявил Кузник в беседе с РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что подобный шаг со стороны Трампа по отношению к Ирану может привести к серьезным политическим последствиям для нынешней администрации. По мнению Кузника, действия Трампа противоречат его прежним публичным заявлениям и могут вызвать разочарование у части электората, который ожидал реализации мирной внешней политики и отказа от участия США в новых военных конфликтах.
Удары США по иранским ядерным объектам стали первым подобным вмешательством с 1979 года и вызвали неоднозначную реакцию как среди союзников Трампа, так и внутри его электората. Ранее президент обещал избегать новых военных конфликтов, что поддерживали многие его сторонники и ключевые союзники, однако часть из них после атаки изменила свою позицию. Администрация Трампа готовится к возможному ответу Ирана. Там пообещали Трампу "соизмеримый ответ".
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