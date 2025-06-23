Профессор Кузник: лицемерные действия Трампа привели к расколу американского общества

Профессор Кузник: удар по Ирану ослабит поддержку сторонников Трампа
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Действия Трампа рискуют расколоть американское общество
Действия Трампа рискуют расколоть американское общество Фото:

Президент США Дональд Трамп рискует потерять значительную часть своей электоральной поддержки после решения нанести удары по иранским ядерным объектам. Об этом в разговоре с российскими журналистами рассказал директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне, профессор Питер Кузник. Он обратил внимание на лицемерие американского главы, который в ходе выборов изначально позиционировал себя как человека, выступающего за мир. 

«База сторонников Трампа глубоко расколота. Многие голосовали за него, потому что он выступал как кандидат мира, критиковал неоконсерваторов и обещал не втягивать США в новые войны. Сейчас он перешел на сторону тех, кого раньше осуждал. Он солгал своим сторонникам и предал их надежды», — заявил Кузник в беседе с РИА Новости. 

Эксперт подчеркнул, что подобный шаг со стороны Трампа по отношению к Ирану может привести к серьезным политическим последствиям для нынешней администрации. По мнению Кузника, действия Трампа противоречат его прежним публичным заявлениям и могут вызвать разочарование у части электората, который ожидал реализации мирной внешней политики и отказа от участия США в новых военных конфликтах.

Удары США по иранским ядерным объектам стали первым подобным вмешательством с 1979 года и вызвали неоднозначную реакцию как среди союзников Трампа, так и внутри его электората. Ранее президент обещал избегать новых военных конфликтов, что поддерживали многие его сторонники и ключевые союзники, однако часть из них после атаки изменила свою позицию. Администрация Трампа готовится  к возможному ответу Ирана. Там пообещали Трампу "соизмеримый ответ".

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Президент США Дональд Трамп рискует потерять значительную часть своей электоральной поддержки после решения нанести удары по иранским ядерным объектам. Об этом в разговоре с российскими журналистами рассказал директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне, профессор Питер Кузник. Он обратил внимание на лицемерие американского главы, который в ходе выборов изначально позиционировал себя как человека, выступающего за мир.  «База сторонников Трампа глубоко расколота. Многие голосовали за него, потому что он выступал как кандидат мира, критиковал неоконсерваторов и обещал не втягивать США в новые войны. Сейчас он перешел на сторону тех, кого раньше осуждал. Он солгал своим сторонникам и предал их надежды», — заявил Кузник в беседе с РИА Новости.  Эксперт подчеркнул, что подобный шаг со стороны Трампа по отношению к Ирану может привести к серьезным политическим последствиям для нынешней администрации. По мнению Кузника, действия Трампа противоречат его прежним публичным заявлениям и могут вызвать разочарование у части электората, который ожидал реализации мирной внешней политики и отказа от участия США в новых военных конфликтах. Удары США по иранским ядерным объектам стали первым подобным вмешательством с 1979 года и вызвали неоднозначную реакцию как среди союзников Трампа, так и внутри его электората. Ранее президент обещал избегать новых военных конфликтов, что поддерживали многие его сторонники и ключевые союзники, однако часть из них после атаки изменила свою позицию. Администрация Трампа готовится  к возможному ответу Ирана. Там пообещали Трампу "соизмеримый ответ".
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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