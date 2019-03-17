Оленеводам Ямала не хватает женщин

Быть женой оленевода в тундре — тяжелый труд Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ямальским оленеводам не хватает женщин. Представительницы прекрасного пола отказываются бесплатно кочевать по тундре с мужчинами и выполнять тяжелую работу.

«Женщины стали чаще оставаться работать в поселках. Быть женой оленевода бесплатно их не устраивает», — пишет «Российская газета». Отмечается, что чумработница (жена оленевода) должна ставить чум (жилище) даже на морозе в минус 50, шить одежду, делать обувь на всю семью, разделывать туши, готовить еду.

Ранее сообщалось, что специальность чумработницы внесли в единый реестр профессий, чтобы жены оленеводов получали зарплату и пенсию наравне с другими. Сейчас на несколько чумов в тундре приходится лишь одна работница, так как женщине, даже со средним образованием, в поселке легче найти работу, чем мужчине-кочевнику.