15 марта 2019
14 марта 2019

Оленеводам Ямала не хватает женщин

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 10:54
Размер текста
-
17
+
Жизнь оленеводов. Сургут, оленья упряжка, хант, оленевод, кмнс
Быть женой оленевода в тундре — тяжелый трудФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ямальским оленеводам не хватает женщин. Представительницы прекрасного пола отказываются бесплатно кочевать по тундре с мужчинами и выполнять тяжелую работу.

«Женщины стали чаще оставаться работать в поселках. Быть женой оленевода бесплатно их не устраивает», — пишет «Российская газета». Отмечается, что чумработница (жена оленевода) должна ставить чум (жилище) даже на морозе в минус 50, шить одежду, делать обувь на всю семью, разделывать туши, готовить еду.

Ранее сообщалось, что специальность чумработницы внесли в единый реестр профессий, чтобы жены оленеводов получали зарплату и пенсию наравне с другими. Сейчас на несколько чумов в тундре приходится лишь одна работница, так как женщине, даже со средним образованием, в поселке легче найти работу, чем мужчине-кочевнику.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...