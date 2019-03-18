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Наследникам жертв взрыва дома в Магнитогорске отказали в новых квартирах

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 14:27
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Демонтаж 7-го подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, руины, разрушенный дом, последствия взрыва
Один из «отказников» остался без единственного жильяФото: Илья Московец © URA.RU
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Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Родственники погибших при «новогоднем» взрыве в многоэтажном доме в Магнитогорске не могут получить квартиры, которые выделяются взамен разрушенных. Им придется отстаивать свои права в суде, сообщили «URA.RU» в мэрии города и правительстве Челябинской области.

Так, 50-летний Виктор Анашкевич жил в одной квартире с родителями, но не был дома в момент трагедии. Пожилые мамы погибших супругов Кремлевых, которые являются наследниками погибших, также не могут рассчитывать на компенсации. В схожей ситуации оказались родители погибшего при взрыве со всей семьей Игоря Крамаренко и Лидия Волченко — родная сестра погибшей хозяйки квартиры Марии Лепковой, пишет «Комсомольская правда». Нотариусы отказались признать их наследниками квартир в разрушенном доме, которые уже сняли с учета в Росреестре.

«Такая проблема существует, — сообщили „URA.RU“ в правительстве Челябинской области. — Вопрос курирует мэрия Магнитогорска и ее правовое управление. Пока в рамках действующего законодательства решить вопрос можно только через суды». «Мы рекомендуем наследникам обращаться в суды и помогаем с составлением бумаг», — подтвердили агентству в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Ранее сообщалось, что для жильцов пострадавшего дома издадут специальный федеральный закон, где будут оговорены подобные ситуации. Но пока он не принят.

Как писало «URA.RU», взрыв в Магнитогорске прогремел ранним утром 31 декабря в доме по проспекту Карла Маркса, 164. Погибло 39 человек. После этого власти, по инициативе президента Владимира Путина, пообещали предоставить новое жилье всем, кто потерял его при взрыве либо не захочет оставаться в уцелевших подъездах дома после трагедии.

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