Куйвашеву подарили почти 9 миллионов рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о собранных 8,8 миллионах рублей в качестве подарков на свой день рождения. Глава региона традиционно просил направлять средства благотворительным фондам.
«Удалось собрать огромную сумму: 8 881 500 рублей. Все эти деньги пойдут на помощь детям, о которых я писал несколько дней назад», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram. Он поблагодарил всех участников сбора и отметил, что в этом году помощь получат дети-пациенты фондов «Мы вместе» и «Живи, малыш».
В прошлом году накануне своего дня рождения Куйвашев попросил поздравлять его с днем рождения деньгами, которые он также направил на помощь больным детям. В марте 2018 года усилиями неравнодушных граждан были собраны 5,1 миллионов рублей. Эти деньги Куйвашев передал фонду «Мы вместе».
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Большое спасибо всем, кто принял участие в сборе денег для пациентов благотворительных фондов, приуроченном к моему дню рождения. Удалось собрать огромную сумму: 8 881 500 рублей. Все эти деньги пойдут на помощь детям, о которых я писал несколько дней назад. ? Я очень благодарен вам. Каждый год получается собрать все больше денег (в прошлом году было 5,1 миллиона рублей). Значит, люди становятся все отзывчивее к чужому горю. Это важно. Еще раз — спасибо.