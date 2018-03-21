16:47 21 марта 2018 0

Губернатор уже несколько лет просит не делать ему подарки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о собранных 5,1 млн рублей на свой день рождения, которые перечислены в благотворительный фонд «Мы вместе». Вместо подарков он уже традиционно попросил перевести деньги для помощи больным детям.

На своей странице в Instagram глава Среднего Урала поблагодарил всех, кто перевел средства. «Ильнар Ахмадеев, Люба Пермякова, Черепанова Настя и Дима Напольских смогут получить лечение, которое им так необходимо», — уточнил Куйвашев. Оставшиеся деньги будут направлены на помощь другим детям. Фонд в благодарность прислал губернатору детские рисунки и поделки.

Куйвашев призвал создать хорошую традицию: «Когда у государства нет возможности помочь, надо включаться обществу. Если вдруг кто из коллег захочет сделать на свой день рождения так же — будет замечательно».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Куйвашев накануне своего дня рождения в этом году попросил не дарить подарки, а «вместо этого, если хочется оказать знак внимания, перечислить деньги в благотворительный фонд для помощи больным детям».

За несколько лет благодаря такому решению удалось помочь многим детям. В 2017 году на собранные в день рождения губернатора средства детям провели операции по трансплантации костного мозга, почки, приобрели медицинские приборы, препараты для лечения язвенного колита, провели реабилитацию детей с ДЦП. В 2016 году удалось собрать более трех миллионов рублей, которые приходили в фонды «Мы вместе», «Живи, малыш» и «РусФонд».