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21 марта 2018
16:47  21 марта 2018 0

Куйвашеву на день рождения подарили больше 5 миллионов рублей. Это рекорд

Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, куйвашев евгений
Губернатор уже несколько лет просит не делать ему подаркиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о собранных 5,1 млн рублей на свой день рождения, которые перечислены в благотворительный фонд «Мы вместе». Вместо подарков он уже традиционно попросил перевести деньги для помощи больным детям.

На своей странице в Instagram глава Среднего Урала поблагодарил всех, кто перевел средства. «Ильнар Ахмадеев, Люба Пермякова, Черепанова Настя и Дима Напольских смогут получить лечение, которое им так необходимо», — уточнил Куйвашев. Оставшиеся деньги будут направлены на помощь другим детям. Фонд в благодарность прислал губернатору детские рисунки и поделки.

Куйвашев призвал создать хорошую традицию: «Когда у государства нет возможности помочь, надо включаться обществу. Если вдруг кто из коллег захочет сделать на свой день рождения так же — будет замечательно».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Куйвашев накануне своего дня рождения в этом году попросил не дарить подарки, а «вместо этого, если хочется оказать знак внимания, перечислить деньги в благотворительный фонд для помощи больным детям».

За несколько лет благодаря такому решению удалось помочь многим детям. В 2017 году на собранные в день рождения губернатора средства детям провели операции по трансплантации костного мозга, почки, приобрели медицинские приборы, препараты для лечения язвенного колита, провели реабилитацию детей с ДЦП. В 2016 году удалось собрать более трех миллионов рублей, которые приходили в фонды «Мы вместе», «Живи, малыш» и «РусФонд».

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
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