Столицу Казахстана переименовали в честь Назарбаева

Столицу Казахстана Астану переименуют в честь сложившего полномочия президента страны Нурсултана Назарбаева. Такое решение приняли депутаты государственного парламента.
Теперь главный казахстанский город станет Нурсултаном. «Принято историческое решение», — приводит РИА «Новости» слова спикера нижней палаты парламента Казахстана Нурлана Нигматулина.
Назарбаев решил покинуть свой пост 19 марта, напоминает ИА FlashSiberia. О сложении президентских полномочий он сообщил в ходе обращения к нации в прямом эфире. Однако Нурсултан Назарбаев все же останется главой казахстанского Совета безопасности и оставит за собой должность лидера партии «Нур Отан». До выборов нового президента его обязанности временно будет исполнять председатель сената Касым-Жомарт Токаев, который и предложил переименовать столицу страны в честь Назарбаева.
Изначально город назывался Акмолинском. В 1961 году ему дали название Целиноград. После распада СССР и объявления независимости Казахстана город переименовали в Акмолу, и в 1998 году он стал Астаной.