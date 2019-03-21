Московский педофил-рецидивист десять лет держал ребенка в рабстве

Мальчик был похищен еще в 9-летнем возрасте Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве педофил похитил 9-летнего ребенка и на протяжении десяти лет держал его в рабстве. Мальчика искали по всей стране, но оказалось, что все это время он находился в соседнем доме.

Похищенный ребенок с раннего возраста употреблял алкоголь, курил и убегал из дома из-за проблем в семье — его мать пила и избивала его. В 2007 году педофил пригласил ребенка к себе домой, после чего много лет не выпускал из коммунальной квартиры, сообщает НТВ.

Примечательно, что вместе с ними жила и мать похитителя, которую почему-то не удивило появление чужого ребенка дома. Сыщики не считают ее причастной к преступлению, поэтому она проходит по делу как свидетель.

Все это время мальчик числился пропавшим, его ориентировки были разосланы по всей стране, а найти его удалось практически случайно. Через годы заточения педофил начал отпускать подростка на улицу. Там его увидели полицейские и попросили предъявить документы. Их не оказалось. Когда его фамилию пробили по базе, все выяснилось. Почему юноша все десять лет не пытался сбежать и позвать на помощь — неизвестно.

За это время он стал асоциальным. Заново читать и писать его учили уже в реабилитационном центре. Теперь он живет со своей матерью. Педофил, который уже привлекался по подобны статьям, признал вину и ждет суда. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.