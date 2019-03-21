20 марта 2019

В России усомнились в вероятности нового договора о ракетах с США

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 04:58
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Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, ракетный комплекс, баллистическая ракета, ракеты, пусковая установка
Странам вряд ли удастся добиться успеха в переговорах по новому ракетному соглашению, считает дипломатФото: depositphotos.com © URA.RU

Заявления Вашингтона о намерении заключить новый всеобъемлющий договор по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) — это попытка выдать желаемое за действительное. На деле же страны не пойдут на подписание нового соглашения, рассказал журналистам высокопоставленный собеседник в российских дипломатических кругах.

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По его словам, США развалили прежний договор и пытались выставить виноватой Россию, но кулуарно признавались, что их основная цель — Китай и другие страны, обладающие РСМД. Тем не менее, они не будут подписывать новый договор, поскольку эти ракеты для них — основа их оборонного потенциала, а США своими действиями попросту поставили под угрозу стратегическую стабильность, рассказал газете «Известия» источник.

Американские эксперты оценили вероятность подписания нового соглашения примерно так же. По мнению директора Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричарда Вайца, странам вряд ли удастся договориться о запрете производства и размещения РСМД. Тем не менее, государства могли бы попробовать хотя бы установить лимиты на количество боеголовок.

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