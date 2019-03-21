20 марта 2019

Свердловскому вице-губернатору Бидонько добавили полномочий. Последний раз новые задачи ему ставили всего неделю назад

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 12:56
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Заседание оргкомитета ассамблеи
Сергей Бидонько возглавит рабочую группу по взаимодействию с казачествомФото: Анна Майорова © URA.RU

В правительстве Свердловской области появится рабочая группа по взаимодействию с казачеством. Руководителем должен стать вице-губернатор Сергей Бидонько, передает корреспондент «URA.RU».

Планы по созданию отдельной рабочей группы озвучил глава департамента внутренней политики Свердловской области Антон Третьяков. Он также рассказал, что в 2018 году объем господдержки казачьих обществ в регионе составил более семи миллионов рублей, а в 2019 году запланирована примерно такая же сумма.

Всего в Свердловской области действует 81 казачье общество, из них 54 внесены в госреестр. Казаки привлекаются в том числе для обеспечения безопасности во время различных событий, отметил Третьяков. Сами казаки в 2018 году провели в регионе 80 своих мероприятий.

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