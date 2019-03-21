В правительстве Свердловской области появится рабочая группа по взаимодействию с казачеством. Руководителем должен стать вице-губернатор Сергей Бидонько, передает корреспондент «URA.RU».
Планы по созданию отдельной рабочей группы озвучил глава департамента внутренней политики Свердловской области Антон Третьяков. Он также рассказал, что в 2018 году объем господдержки казачьих обществ в регионе составил более семи миллионов рублей, а в 2019 году запланирована примерно такая же сумма.
Всего в Свердловской области действует 81 казачье общество, из них 54 внесены в госреестр. Казаки привлекаются в том числе для обеспечения безопасности во время различных событий, отметил Третьяков. Сами казаки в 2018 году провели в регионе 80 своих мероприятий.