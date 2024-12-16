У екатеринбуржца сгорела машина сразу же после покупки. Видео

16 декабря 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Возгорание случилось из-за неисправного аккумулятора (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 16 декабря на улице Фронтовых Бригад у мужчины сгорел автомобиль сразу после того, как он его приобрел у перекупщика. Возгорание произошло из-за неисправного аккумулятора, рассказал очевидец. «Человек только-только купил машину, говорит, у перекупа. Заклинил аккумулятор, и произошло возгорание», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что произошло возгорание моторного отсека. Пожар, который разошелся на два квадратных метра, тушили две единицы техники и восемь человек личного состава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 16 декабря на улице Фронтовых Бригад у мужчины сгорел автомобиль сразу после того, как он его приобрел у перекупщика. Возгорание произошло из-за неисправного аккумулятора, рассказал очевидец. «Человек только-только купил машину, говорит, у перекупа. Заклинил аккумулятор, и произошло возгорание», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что произошло возгорание моторного отсека. Пожар, который разошелся на два квадратных метра, тушили две единицы техники и восемь человек личного состава.