В Екатеринбурге 16 декабря на улице Фронтовых Бригад у мужчины сгорел автомобиль сразу после того, как он его приобрел у перекупщика. Возгорание произошло из-за неисправного аккумулятора, рассказал очевидец.
«Человек только-только купил машину, говорит, у перекупа. Заклинил аккумулятор, и произошло возгорание», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что произошло возгорание моторного отсека. Пожар, который разошелся на два квадратных метра, тушили две единицы техники и восемь человек личного состава.
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