У екатеринбуржца сгорела машина сразу же после покупки. Видео

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Возгорание случилось из-за неисправного аккумулятора (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 16 декабря на улице Фронтовых Бригад у мужчины сгорел автомобиль сразу после того, как он его приобрел у перекупщика. Возгорание произошло из-за неисправного аккумулятора, рассказал очевидец.

«Человек только-только купил машину, говорит, у перекупа. Заклинил аккумулятор, и произошло возгорание», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что произошло возгорание моторного отсека. Пожар, который разошелся на два квадратных метра, тушили две единицы техники и восемь человек личного состава.

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В Екатеринбурге 16 декабря на улице Фронтовых Бригад у мужчины сгорел автомобиль сразу после того, как он его приобрел у перекупщика. Возгорание произошло из-за неисправного аккумулятора, рассказал очевидец. «Человек только-только купил машину, говорит, у перекупа. Заклинил аккумулятор, и произошло возгорание», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что произошло возгорание моторного отсека. Пожар, который разошелся на два квадратных метра, тушили две единицы техники и восемь человек личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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