На Украине запретили книгу «Мастер и Маргарита»

Кроме Булгакова, под запрет попали книги еще 16 издательств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз продукции 17 российских книжных издательств. В числе запрещенных — роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, сообщили представители Госкомтелерадио.

«В предисловии к книге издательство пропагандирует представителей российского кинематографа, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности», — говорится в сообщении украинского комитета телевидения и радиовещания. Уточняется, что речь идет о кинорежиссере Юрии Каре и актерах Валентине Гафте и Николае Бурдянове.

На запрет уже отреагировал председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации, сенатор от Пермского края Алексей Пушков, отмечает портал News.ru. «Киевскому режиму нужна только ложная история, никак не подлинная. Книжная инквизиция в Киеве не дремлет», — написал сенатор в своем twitter-аккаунте. Также он отметил, что под «книжные» санкции на Украине попала в том числе и «Нерассказанная история США» Оливера Стоуна и Питера Казника.

На данный момент Госкомтелерадио внес в список запрещенных 189 книг. За ввоз запрещенных к ввозу в страну ведомство грозит штрафом до полумиллиона рублей. Как ранее признавался президент Украины Петр Порошенко, таким образом за минувшие пять лет властям удалось освободить страну от «культурной оккупации».