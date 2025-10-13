Россиян освободили из колл-центра в Мьянме

В 2025 году посольство России в Таиланде освободило четырех граждан РФ из рабского колл-центра в Мьянме. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
«Тех (россиян — ред.), освобождением которых мы занимались напрямую, было четыре человека», — цитирует дипломата РИА Новости. Отмечается, что колл-центр находился на границе Таиланда с Мьянмой.
Сейчас на территории Мьянмы могут находиться несколько десятков граждан России, вовлеченных в деятельность мошеннических колл-центров. Их вывезли из Таиланда торговцы людьми. В начале 2025 года Таиланд, Китай и Мьянма договорились о совместных мерах против мошеннических центров, связанных с китайскими преступными группировками.
