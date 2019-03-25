За пять лет экологической реформы выплаты промышленных компаний в федеральный, региональный и местные бюджеты за негативное воздействие на окружающую среду снизились на 17 млрд рублей. Такие данные содержатся в анализе Росприроднадзора. В 2013 году платежи составляли 30,8 млрд рублей, в 2018 году — 13 млрд рублей.
В ведомстве такую динамику связали с торможением мусорной реформы, зачетом инвестиций в экологию, а также возможностью авансовых платежей. Так, с 2013 года выплаты у «Лукойл — Западная Сибирь» и «Газпромнефть НПЗ» сократились в десятки раз, а у ООО «РН-Юганскнефтегаз» (входит в структуру «Роснефти») и ПАО «ГМК «Норильский никель» вовсе обнулились, пишет газета «Ведомости». Большинство из этих предприятий работает на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Представители некоторых компаний объяснили снижение платежей переплатой в предыдущие периоды. В «Норникеле» сослались на затраты на природоохранные мероприятия. Некоторые источники назвали информацию Росприроднадзора некорректной. Получить оперативный комментарий в НК «Роснефть» «URA.RU» не удалось.
В то же время Росстат фиксирует снижение экологических капитальных вложений: в 2014 году — 158,6 млрд рублей, в 2016 году — 139,7 млрд рублей и 2017 году — 154 млрд рублей. Однако в крупных компаниях — «Роснефть» и «Норникель» — наблюдается рост экологических инвестиций. Источник газеты в Российском союзе промышленников и предпринимателей пояснил, что Росстат часто не принимает во внимание «природоохранные» вложения компаний.