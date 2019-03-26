Бузова запускает собственного мобильного оператора

Сейчас Бузова отдыхает в Испании. Оттуда она и сообщила новость Фото: Instagram, buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что планирует запустить своего мобильного оператора. О новой бизнес-идее она рассказала в своем Instagram.

«У меня для вас сюрприз. Скоро вы сможете стать абонентами моего мобильного оператора», — говорит Бузова в разделе stories. Никаких подробностей телеведущая пока не разглашает.

Сайт сотового оператора Бузовой уже работает. На нем сообщается, что оператор запустится через шесть дней, с 1 апреля.

Ранее Ольге Бузовой, которая оказалась не только успешной телеведущей, но также певицей и бизнес-леди, шестилетний Миша Мараков из Магнитогорска Челябинской области поставил диагноз. Малыш, взглянув на фотографию Бузовой, сказал, что «у нее мозги болят, ничего не может придумать», напоминает издание «Дни.ру». В данный момент Бузова ведет дела нескольких ресторанов и собственной пекарни.