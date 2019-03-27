Екатеринбуржца исключили из общественной комиссии при президенте России

Владимир Винницкий в Екатеринбурге входит в состав множества общественных советов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместителя председателя общественной палаты Свердловской области Владимира Винницкого исключили из состава общественной комиссии при президенте РФ. Комиссия занимается определением кандидатур на присуждение Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

«Это плановая ротация, каждые три года члены комиссии заменяются. Я свой срок отработал», — сообщил «URA.RU» Владимир Винницкий.

Владимиру Винницкому 69 лет, по образованию юрист, является председателем президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов. В 2017 году был выбран в состав общественной палаты Свердловской области. Кроме того, он является вице-президентом Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, входит в совет по противодействию коррупции при губернаторе области, в общественный совет при ГУВД области, в общественный совет при ГУ ФСИН области, является членом многих региональных общественных и консультационных советов.