Екатеринбуржца исключили из общественной комиссии при президенте России

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 18:50
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Совещание Евгения Куйвашева с муниципалитетами в Экспо. Екатеринбург , винницкий владимир
Владимир Винницкий в Екатеринбурге входит в состав множества общественных советовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместителя председателя общественной палаты Свердловской области Владимира Винницкого исключили из состава общественной комиссии при президенте РФ. Комиссия занимается определением кандидатур на присуждение Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

«Это плановая ротация, каждые три года члены комиссии заменяются. Я свой срок отработал», — сообщил «URA.RU» Владимир Винницкий.

Владимиру Винницкому 69 лет, по образованию юрист, является председателем президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов. В 2017 году был выбран в состав общественной палаты Свердловской области. Кроме того, он является вице-президентом Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, входит в совет по противодействию коррупции при губернаторе области, в общественный совет при ГУВД области, в общественный совет при ГУ ФСИН области, является членом многих региональных общественных и консультационных советов.

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