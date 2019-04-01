Главная защитница скверов Екатеринбурга ответила «лидеру протеста» по храму Екатерины

Балтина заявила, что спонсоров у «Парков и скверов» нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм

Неформальный лидер общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина прокомментировала интервью «URA.RU» с одним из представителей протеста против строительства собора Святой Екатерины около театра драмы, маркетологом Андреем Фирсовым. Свою позицию она высказала на личной странице в Facebook.

Балтина в первую очередь опровергла информацию о том, что сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» выступало против сноса телебашни в 2018 году — по ее словам, оно появилось позже. «Мы выступаем за парк на месте снесенной телебашни, за сохранение исторического облика города в районе Царского моста», — отметила активистка, добавив, что ледовая арена, которую планируют построить на этом месте, слишком велика. Балтина также указала на то, что «Парки и скверы» существуют на волонтерских началах и не имеют спонсоров. Фирсов же в интервью «URA.RU» заявлял, что деньги организации якобы давала компания «Атомстройкомплекс».

Активистка также признала, что в «Парках и скверах» есть волонтеры, в том числе из штаба блогера Алексея Навального. «Штаб Навального нас не финансирует и не влияет на принятие решений», — при этом отметила Балтина. По ее словам, группе «Парки и скверы Екатеринбурга» помогают заинтересованные в этом горожане и все, кто имеет отношение к городскому Центру прикладной урбанистики. «Мы за разум и городской диалог. За комфортное проживание в Екатеринбурге. За увеличение зеленых зон и за мораторий на застройку парков и скверов», — отметила Балтина.

В заключение активистка привела комментарий рэпера Наума Блика, который ранее выступил на концерте против строительства храма у драмтеатра. Музыкант назвал Фирсова «психически неуравновешенным». «Я уже пожалел, что познакомился с ним и поделился идеей флешмоба #скверубыть. Название для него действительно придумал он, но с моей подачи. Это все, что касается его участия в запуске флешмоба», — заявил Блик. Он также отметил, что Фирсова никак нельзя называть «лидером протеста».