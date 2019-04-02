Энергетики Югры провели электричество к жилым домам и строящемуся торговому центру

Компания «ЮТЭК-Региональные сети» завершает реализацию части крупных инвестиционных проектов по программе на 2018—2022 годы в Нефтеюганске (ХМАО). Энергетики достраивают важные распределительные сети и вводят в эксплуатацию трансформаторные подстанции.
«Строительство сетей энергоснабжения для первых многоэтажек 11В микрорайона завершено», — рассказали «URA.RU» в «ЮТЭК-РС». Для этого было проложено 440 метров кабельных линий 6 кВ, 1 километр 130 метров кабелей 0,4 кВ. На текущий момент момент введены в эксплуатацию сети до дома №6, трансформаторная подстанция и часть кабельных линий.
После того, как ООО «УК «Центр Менеджмент» завершит строительство жилых домов №4,5,7 11В микрорайона, «ЮТЭК-РС» введет в эксплуатацию трансформаторную подстанцию и кабельные линии до нескольких жилых домов. В будущем в этом районе появятся школа на 1200 учащихся, детский сад на 220 человек, небольшой православный храм, скверы, игровые и спортивные площадки.
Еще один крупный инвестиционный проект, который «ЮТЭК-РС» реализует в Нефтеюганске, — подведение сетей для строящегося торгово-развлекательного центра в 9А микрорайоне. Распределительный пункт со встроенной трансформаторной подстанцией для ТРЦ в данный момент построен, для его запитки были проложены кабельные линии протяженностью около 1,8 километра. До самого торгового центра энергетики проложили еще 2361 метр кабелей. Площадь ТРЦ составит 23 тысячи квадратных метра.