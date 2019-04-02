В прошлый раз Челябинск произвел на нового губернатора угнетающее впечатление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер спустя десять дней после первого объезда вновь проведет осмотр Челябинска, сообщил собственный источник «URA.RU». Маршрут поездки уже традиционно держится в секрете.

«Знаем только, что отъезд планируется в восемь утра среды. Кто будет сопровождать губернатора из областных и городских чиновников, пока не определено. Равно как и маршрут, который изберет глава региона», — рассказал собеседник агентства в правительстве области. В мэрии на момент подготовки новости не знали даже о самом факте поездки.

Первая поездка, во время которой новый глава региона должен был осмотреть знаковые объекты областной столицы, сорвалась. Алексей Текслер отправил ожидающего его мэра Челябинска Владимира Елистратова «заниматься своими делами», а сам без предупреждения поехал осматривать чадящий угольный разрез в Коркинском районе. Поездка по Челябинску состоялась лишь 25 марта, и мэрия получила «двойку» по ее итогам.

После аппаратного совещания 1 апреля градоначальник сообщил, что все поручения губернатора были выполнены. Но уже спустя несколько часов на совещании в правительстве области Елистратов получил новое замечание по поводу благоустройства.