Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили способ обезопасить газопроводы от сильных порывов ветра. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, природная стихия может доводить до трещин и сбрасывать трубы с опор.
«Челябинские ученые разработали способ укрепления трубопроводов против ветровых автоколебаний. Между опорами газопровода трубу предложили соединять гибким тросом с бетонным блоком, расположенным на земле», — отметили URA.RU в ЮУрГУ.
Устройство создали для снижения риска резонансных колебаний. Профессор кафедры «Строительное производство и теория сооружений» ЮУрГУ Александр Потапов пришел к этой идее, когда готовил научно-исследовательскую работу для компании «Уралгазстрой». Ученый исследовал аэродинамическую устойчивость надземного газопровода в районе села Байрамгулово.
Колебания газопроводов оказываются опасными при совпадении порывов ветра с частотой собственных колебаний конструкции. Моделирование показало, что для максимальной эффективности требуется установить от пяти до семи устройств на километр трассы газопровода.
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