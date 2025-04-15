Челябинские ученые обезопасили газопроводы от порывов ветра. Фото

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Обезопасить газопроводы от ветра челябинцы предложили с помощью бетона и тросов
Обезопасить газопроводы от ветра челябинцы предложили с помощью бетона и тросов Фото:

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили способ обезопасить газопроводы от сильных порывов ветра. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, природная стихия может доводить до трещин и сбрасывать трубы с опор.

«Челябинские ученые разработали способ укрепления трубопроводов против ветровых автоколебаний. Между опорами газопровода трубу предложили соединять гибким тросом с бетонным блоком, расположенным на земле», — отметили URA.RU в ЮУрГУ.

Устройство создали для снижения риска резонансных колебаний. Профессор кафедры «Строительное производство и теория сооружений» ЮУрГУ Александр Потапов пришел к этой идее, когда готовил научно-исследовательскую работу для компании «Уралгазстрой». Ученый исследовал аэродинамическую устойчивость надземного газопровода в районе села Байрамгулово.

Колебания газопроводов оказываются опасными при совпадении порывов ветра с частотой собственных колебаний конструкции. Моделирование показало, что для максимальной эффективности требуется установить от пяти до семи устройств на километр трассы газопровода.

Разработку Александр Потапов опробовал на газопроводе в Байрамгулово
Разработку Александр Потапов опробовал на газопроводе в Байрамгулово
Фото:
Метод позволяет гасить взаимные колебания
Метод позволяет гасить взаимные колебания
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Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили способ обезопасить газопроводы от сильных порывов ветра. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, природная стихия может доводить до трещин и сбрасывать трубы с опор. «Челябинские ученые разработали способ укрепления трубопроводов против ветровых автоколебаний. Между опорами газопровода трубу предложили соединять гибким тросом с бетонным блоком, расположенным на земле», — отметили URA.RU в ЮУрГУ. Устройство создали для снижения риска резонансных колебаний. Профессор кафедры «Строительное производство и теория сооружений» ЮУрГУ Александр Потапов пришел к этой идее, когда готовил научно-исследовательскую работу для компании «Уралгазстрой». Ученый исследовал аэродинамическую устойчивость надземного газопровода в районе села Байрамгулово. Колебания газопроводов оказываются опасными при совпадении порывов ветра с частотой собственных колебаний конструкции. Моделирование показало, что для максимальной эффективности требуется установить от пяти до семи устройств на километр трассы газопровода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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