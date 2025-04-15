Челябинский автосалон потребовал с завода в Миассе миллиард рублей

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По иску к заводу тяжелых машин автосалон потребовал наложить обеспечительные меры
По иску к заводу тяжелых машин автосалон потребовал наложить обеспечительные меры Фото:

Автосалон «Трак Моторс» из Челябинска потребовал от «Завода тяжелых машин» в Миассе выплатить 1,161 млрд рублей. Как следует из судебной документации, параллельно подано заявление об обеспечительных мерах.

«Истец — ООО „Трак Моторс“, ответчик — ООО „Завод тяжелых машин“. Сумма исковых требований — 1,161 млрд рублей», — следует из картотеки арбитражных дел.

Подробности об иске отсутствуют. Как следует из данных СБИС, автосалон 2024 год завершил с убытком. Согласно сервису, чистый убыток составил 85,6 млн рублей. Компания, зарегистрированная на улице Валдайской, принадлежит Сергею Гаменюку.

Ответчик в бизнесе более успешен. Чистая прибыль в минувшем году у него была положительной. Однако небольшой — 1,4 млн рублей. При этом выручка составила 429,8 млн рублей. Структура собственности компании предполагает, что 90% — доля самого завода, оставшиеся 10% принадлежат АО «ЗТМ».

При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.

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Автосалон «Трак Моторс» из Челябинска потребовал от «Завода тяжелых машин» в Миассе выплатить 1,161 млрд рублей. Как следует из судебной документации, параллельно подано заявление об обеспечительных мерах. «Истец — ООО „Трак Моторс“, ответчик — ООО „Завод тяжелых машин“. Сумма исковых требований — 1,161 млрд рублей», — следует из картотеки арбитражных дел. Подробности об иске отсутствуют. Как следует из данных СБИС, автосалон 2024 год завершил с убытком. Согласно сервису, чистый убыток составил 85,6 млн рублей. Компания, зарегистрированная на улице Валдайской, принадлежит Сергею Гаменюку. Ответчик в бизнесе более успешен. Чистая прибыль в минувшем году у него была положительной. Однако небольшой — 1,4 млн рублей. При этом выручка составила 429,8 млн рублей. Структура собственности компании предполагает, что 90% — доля самого завода, оставшиеся 10% принадлежат АО «ЗТМ». При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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