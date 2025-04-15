В Челябинске задержали поджигателя автомобиля Hyundai

В Челябинске полицейские задержали 35-летнего мужчину, который поджег Hyundai Solaris во дворе дома в центре города. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Над раскрытием этого преступления полиция работала непрерывно. Вскоре подозреваемый был задержан. Сумма причиненного им ущерба — около 1 000 000 рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Задержанный умышленно поджег автомобиль во дворе дома по улице Крупской в центре Челябинска. Владелец Hyundai Solaris обратился с заявлением в отдел полиции «Советский». Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 (уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РФ. Мотив преступления выясняется.
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