В Челябинске задержали поджигателя автомобиля Hyundai

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Мужчина поджог машину во дворе в центре Челябинска
Мужчина поджог машину во дворе в центре Челябинска Фото:

В Челябинске полицейские задержали 35-летнего мужчину, который поджег Hyundai Solaris во дворе дома в центре города. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Над раскрытием этого преступления полиция работала непрерывно. Вскоре подозреваемый был задержан. Сумма причиненного им ущерба — около 1 000 000 рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Задержанный умышленно поджег автомобиль во дворе дома по улице Крупской в центре Челябинска. Владелец Hyundai Solaris обратился с заявлением в отдел полиции «Советский». Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 (уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РФ. Мотив преступления выясняется.

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В Челябинске полицейские задержали 35-летнего мужчину, который поджег Hyundai Solaris во дворе дома в центре города. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Над раскрытием этого преступления полиция работала непрерывно. Вскоре подозреваемый был задержан. Сумма причиненного им ущерба — около 1 000 000 рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Задержанный умышленно поджег автомобиль во дворе дома по улице Крупской в центре Челябинска. Владелец Hyundai Solaris обратился с заявлением в отдел полиции «Советский». Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 (уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РФ. Мотив преступления выясняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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