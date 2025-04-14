Российские маркетплейсы ограничили продажу товаров для нанесения татуировок несовершеннолетним после обращения главы парламентского комитета Яны Лантратовой, представляющей в Госдуме Челябинскую область. Об этом сообщила сама политик.
«Wildberries проводит проверку и переносит все тату-наборы в раздел „18+“. Теперь при заказе потребуется подтверждение возраста, а карточки товаров будут размыты. Для получения заказа в пункте выдачи понадобится паспорт. Ozon тоже ограничит продажу тату-машинок несовершеннолетним», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Она назвала такой подход «примером гражданской ответственности бизнеса, когда компании оперативно реагируют на общественный запрос».
Реакция маркетплейсов последовала буквально тот же день, когда их руководителям ушли депутатские запросы Лантратовой. Парламентарий выразила обеспокоенность, что содержащие потенциально опасные компоненты тату-наборы свободно продаются несовершеннолетним без какой-либо сертификации, возрастных ограничений или контроля.
«Дешевые тату-наборы могут содержать несертифицированные пигменты с тяжелыми металлами (ртутью, свинцом, кадмием), накопление которых в организме вызывает хронические интоксикации. Применение некачественных материалов может привести к инфекциям и кожным заболеваниям. Кроме того, использование непрофессионального оборудования в антисанитарных условиях повышает риск заражения опасными инфекциями, включая ВИЧ и гепатит», — указала она в документе.
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