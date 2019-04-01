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Мэр Челябинска выполнил поручение нового губернатора «о шаурме». ФОТО

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 10:21
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Поездка Текслера Алексея по городу. Челябинск, текслер алексей
Злосчастный ларек доставил немало неприятностей градоначальнику ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Ларек с шаурмой в подземном переходе на площади Революции в Челябинске, возмутивший нового губернатора Челябинской области Алексея Текслера при первом знакомстве с городом, прекратил работу. Об этом заявил журналистам 1 апреля мэр областного центра Владимир Елистратов.

«Все именные поручения губернатора выполнены. В том числе убран ларек с шаурмой из перехода возле подземного ТК „Никитинские ряды“. С руководителем торгового комплекса была проведена беседа, торговая точка будет переведена в другое место», — пояснил Елистратов.

Как уже сообщало «URA.RU», подземный переход на центральной площади Челябинска Текслер без предупреждения посетил в конце первого объезда города 25 марта. Поводом стали многочисленные жалобы жителей на его состояние. Остановившись у злосчастного ларька, новый глава региона поинтересовался у градоначальника, куда смотрят в этой связи мэрия и Роспотребнадзор.

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