Арестован московский бизнесмен, проводивший ремонт аэропорта Магнитогорска

Главу московской компании, занимавшейся реконструкцией магнитогорского аэропорта (Челябинская область), обвинили в мошенничестве. Речь идет о гендиректоре «АльмакорГруп» Алексее Афонском. В СКР по Республике Башкортостан не стали называть фамилии, но сообщили, что речь может идти о миллиардных хищениях.
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение генеральному директору строительной компании в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Республике Башкортостан.
Предварительно, компания Афонского получила контракт в мае 2022 года. Стоимость работ по реконструкции аэропортового комплекса оценили в 6,6 млрд рублей. Фирме выдали аванс в размере более 6,1 млрд рублей.
«В дальнейшем фигурант предоставил заказчику акты выполненных работ с завышенными объемами. Позднее контракт с компанией был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика в связи с неоднократными нарушениями условий договора. Однако часть авансированных денежных средств была похищена обвиняемым, которыми он распорядился по своему усмотрению», — отметили в республиканском следкоме.
Сейчас расследование по делу в отношении Афонского продолжается. Проверяется информация о причастности его к иным эпизодам. Также ведется работа по выявлению возможных нарушений со стороны должностных лиц органов государственной и муниципальной власти.
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