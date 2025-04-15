Челябинские депутаты посетили круглосуточную школу, где нет учителей и оценок

Депутаты гордумы Челябинска ознакомились с работой «Школы 21» на базе Южно-Уральского госуниверситета, где дети и взрослые имеют возможность изучать передовые цифровые технологии. Как считает спикер гордумы Сергей Буяков, школа может помочь приблизить цифровое будущее в масштабах всего города.
«Мы сами посмотрели, как в Челябинске развиваются высокие технологии, и были приятно удивлены. С уверенностью могу сказать, что мы впереди многих. Материально-техническая база также заставляет смотреть на будущее школы с оптимизмом. Здесь дети и взрослые осваивают робототехнику, программное обеспечение — все то, что позволяет открыть дверь в будущее. Все это позволит развиваться нашему городу», — уверен Буяков.
Кроме того, «Школа 21» — это школа цифровых технологий «Сбера» для желающих сменить профессию и найти себя в сфере ИТ. В школе нет вступительных экзаменов и оценок. Не выдается и диплом государственного образца. Но, по словам сотрудников, сертификат школы уважаем среди работодателей.
На базе школы депутаты гордумы провели выездное заседание комиссии по социальной политике. На комиссии рассмотрели несколько вопросов, в том числе и об организации детского летнего отдыха и занятости детей и подростков.
Буяков заявил, что депутаты планируют в будущем еще раз посетить «Школу 21». Планируется, что это произойдет, когда у школы появятся первые выпускники.
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