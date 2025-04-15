В Челябинске состоялась встреча «Идущие к победе», организованная благотворительным фондом «Объединение.РФ». Президент фонда, депутат гордумы Артем Барбашин, собрал за одним столом ветеранов СВО и юных спортсменов — гимнастов с интеллектуальными нарушениями, прославивших Челябинскую область на первенстве России в Костроме. Как отметил URA.RU депутат, встреча стала мостом между поколениями настоящих героев, каждый из которых по-своему защищает честь страны.
«Это встреча героев — тех, кто с оружием в руках защищает Родину, и детей, которые, несмотря на все трудности, прославляют наш регион на спортивных аренах. Эти особенные ребята — гордость Челябинской области. Для нашего фонда принципиально важно помогать таким семьям. Мы видим, как родители этих спортсменов ежедневно совершают подвиг, а дети отвечают им упорством и победами. Такие встречи будем стараться проводить регулярно, ведь когда разные поколения обмениваются опытом, это дает силы всем нам двигаться вперед», — заявил Барбашин.
За чашкой чая собрались ветераны СВО — Алексей Рожков, Александр Заозеров и Александр Казаков, а также юные спортсмены от 13 до 15 лет вместе с тренером Григорием Дубинкиным и родителями. Участники обменялись историями преодоления трудностей, обсудили планы на будущее и важность поддержки в достижении целей. Также на встрече фонд вручил подросткам памятные подарки, а военные поделились опытом и пожелали спортсменам новых побед.
«Как участник СВО, я знаю, насколько важны любовь к Родине, вера и дом — это то, что дает силы идти вперед. А как спортсмен-опорник понимаю: эти ребята — настоящие герои. Низкий поклон им, их родителям и тренерам! Спорт учит дисциплине, закаляет характер и становится мощным толчком в жизни. Без физического здоровья и правильных мыслей невозможно добиться целей. Особенно бесценна поддержка родителей и тренеров. Они помогают своим детям раскрыть потенциал и поверить в себя», — отметил Рожков.
Председатель Федерации спортивной гимнастики Челябинска Иван Новиков рассказал, что на Первенстве России по спортивной гимнастике среди лиц с интеллектуальными нарушениями, которое прошло с 19 по 23 марта, Челябинскую область представляли пять спортсменов. В турнире участвовали 50 атлетов из семи регионов. Все пятеро гимнастов вернулись с наградами, завоевав медали разного достоинства.
«Наши пять спортсменов — особенные. К ним нужно особое отношение, и их награды особо ценны. Они показывают силу человеческого духа: несмотря на ограничения по здоровью, ребята тренируются каждый день, выкладываются на все сто и добиваются высоких результатов», — подчеркнул Новиков.
В завершение Артем Барбашин анонсировал онлайн-проект о ветеранах СВО и их предках — участниках Великой Отечественной войны, который запустят через неделю. Проект «Бессмертный полк» позволит делиться семейными историями с фотографиями и видео.
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