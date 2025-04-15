Челябинский бизнесмен реконструирует недострои под ТРК на северо-западе. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самовольные постройки реконструируют под ТРК
Самовольные постройки реконструируют под ТРК Фото:

В Курчатовском районе Челябинска предприниматель Армен Сулян реконструирует самовольно возводимые недострои под торгово-развлекательный комплекс (ТРК) в зоне общественно-деловых зон. Проект одобрен экспертной организацией «Маг экспертиза», сообщается на сайте госреестра.

«Проект реконструкции самовольной постройки в целях приведения ее в соответствии с требованиями в границах общественно-деловых зон в Курчатовском районе. Проект утвержден постановлением администрации Челябинска от 25 января 2023 года», — сообщается на сайте.

По данным кадастровой карты, ТРК предприниматель возведет на земельном участке площадью 7257 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка — почти 33 миллиона рублей. Земли находятся в муниципальной собственности, у предпринимателя территория в аренде.

Как следует из картотеки дел окружного арбитражного суда, в 2022 году в результате выездного обследования территории министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области был зафиксирован факт нарушения на участке. Там возводились две самовольные постройки. После их обнаружения власти Челябинска потребовали через суд привести постройки в соответствие с проектной документацией.

Площадь под застройку ТРК - 7 257 квадратных метров
Площадь под застройку ТРК - 7 257 квадратных метров
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курчатовском районе Челябинска предприниматель Армен Сулян реконструирует самовольно возводимые недострои под торгово-развлекательный комплекс (ТРК) в зоне общественно-деловых зон. Проект одобрен экспертной организацией «Маг экспертиза», сообщается на сайте госреестра. «Проект реконструкции самовольной постройки в целях приведения ее в соответствии с требованиями в границах общественно-деловых зон в Курчатовском районе. Проект утвержден постановлением администрации Челябинска от 25 января 2023 года», — сообщается на сайте. По данным кадастровой карты, ТРК предприниматель возведет на земельном участке площадью 7257 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка — почти 33 миллиона рублей. Земли находятся в муниципальной собственности, у предпринимателя территория в аренде. Как следует из картотеки дел окружного арбитражного суда, в 2022 году в результате выездного обследования территории министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области был зафиксирован факт нарушения на участке. Там возводились две самовольные постройки. После их обнаружения власти Челябинска потребовали через суд привести постройки в соответствие с проектной документацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...