В Курчатовском районе Челябинска предприниматель Армен Сулян реконструирует самовольно возводимые недострои под торгово-развлекательный комплекс (ТРК) в зоне общественно-деловых зон. Проект одобрен экспертной организацией «Маг экспертиза», сообщается на сайте госреестра.
«Проект реконструкции самовольной постройки в целях приведения ее в соответствии с требованиями в границах общественно-деловых зон в Курчатовском районе. Проект утвержден постановлением администрации Челябинска от 25 января 2023 года», — сообщается на сайте.
По данным кадастровой карты, ТРК предприниматель возведет на земельном участке площадью 7257 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка — почти 33 миллиона рублей. Земли находятся в муниципальной собственности, у предпринимателя территория в аренде.
Как следует из картотеки дел окружного арбитражного суда, в 2022 году в результате выездного обследования территории министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области был зафиксирован факт нарушения на участке. Там возводились две самовольные постройки. После их обнаружения власти Челябинска потребовали через суд привести постройки в соответствие с проектной документацией.
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