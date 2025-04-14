В Челябинской области для фур весом более шести тонн закроют дороги. Причиной стала необходимость просушки полотна, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минтранса региона.
«С 17 апреля дороги региона закроют на просушку. Ограничение касается транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн на региональных и муниципальных дорогах», — сообщили URA.RU в министерстве.
С 15 апреля начали работу передвижные пункты весогабаритного контроля. Точная дата снятия ограничений неизвестна, однако, уточняется, что просушка займет не более месяца. Исключением для запрета станут пассажирские автобусы, а также грузы с продуктами, лекарствами, кормами, сельхоз-товарами, топливом и почтовыми посылками.
«Приказ не распространяется и на грузы для ликвидации ЧП, транспорта органов власти, в которых предусмотрена военная служба, а также на транспорт для строительства и ремонта дорог. Период ограничения необходим для сохранения дорог в весенний период», — уточнили в министерстве.
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