14 апреля 2025

В Челябинской области дороги закроют для фур. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Для транспорта весом более шести тонн закроют дороги Челябинской области
Для транспорта весом более шести тонн закроют дороги Челябинской области Фото:

В Челябинской области для фур весом более шести тонн закроют дороги. Причиной стала необходимость просушки полотна, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минтранса региона.

«С 17 апреля дороги региона закроют на просушку. Ограничение касается транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн на региональных и муниципальных дорогах», — сообщили URA.RU в министерстве.

С 15 апреля начали работу передвижные пункты весогабаритного контроля. Точная дата снятия ограничений неизвестна, однако, уточняется, что просушка займет не более месяца. Исключением для запрета станут пассажирские автобусы, а также грузы с продуктами, лекарствами, кормами, сельхоз-товарами, топливом и почтовыми посылками.

«Приказ не распространяется и на грузы для ликвидации ЧП, транспорта органов власти, в которых предусмотрена военная служба, а также на транспорт для строительства и ремонта дорог. Период ограничения необходим для сохранения дорог в весенний период», — уточнили в министерстве.

В регионе установили знаки, уведомляющие об ограничениях
В регионе установили знаки, уведомляющие об ограничениях
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В Челябинской области для фур весом более шести тонн закроют дороги. Причиной стала необходимость просушки полотна, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минтранса региона. «С 17 апреля дороги региона закроют на просушку. Ограничение касается транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн на региональных и муниципальных дорогах», — сообщили URA.RU в министерстве. С 15 апреля начали работу передвижные пункты весогабаритного контроля. Точная дата снятия ограничений неизвестна, однако, уточняется, что просушка займет не более месяца. Исключением для запрета станут пассажирские автобусы, а также грузы с продуктами, лекарствами, кормами, сельхоз-товарами, топливом и почтовыми посылками. «Приказ не распространяется и на грузы для ликвидации ЧП, транспорта органов власти, в которых предусмотрена военная служба, а также на транспорт для строительства и ремонта дорог. Период ограничения необходим для сохранения дорог в весенний период», — уточнили в министерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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