«Все завалено»: глава Челябинска получил замечание от главы региона

Мэр Челябинска Владимир Елистратов получил замечание от губернатора Алексея Текслера за состояние городских парков и прогулочных зон. Претензия прозвучала на аппаратном совещании 1 апреля, сообщил источник «URA.RU» в правительстве региона.
«Главе региона не понравилось, как производится уборка. Дорожки буквально завалены снегом, гуляющим людям неудобно ходить», — рассказал собеседник.
Неделю назад новый губернатор «поставил двойку» челябинским властям за благоустройство. Поводом стало состояние городских скверов и жалобы жильцов домов, двор которых представили Текслеру в качестве образцовых — благоустроенных по программе «Городская среда».
Утром по итогам аппаратного совещания в мэрии Владимир Елистратов сообщил журналистам, что все высказанные ему замечания «отработаны», а поручения губернатора выполнены.