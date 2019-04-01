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«Все завалено»: глава Челябинска получил замечание от главы региона

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 14:16
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Поездка Текслера Алексея по городу. Челябинск, снег на тротуаре, лужа
Мэра раскритиковали за состояние прогулочных зонФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Мэр Челябинска Владимир Елистратов получил замечание от губернатора Алексея Текслера за состояние городских парков и прогулочных зон. Претензия прозвучала на аппаратном совещании 1 апреля, сообщил источник «URA.RU» в правительстве региона.

«Главе региона не понравилось, как производится уборка. Дорожки буквально завалены снегом, гуляющим людям неудобно ходить», — рассказал собеседник.

Неделю назад новый губернатор «поставил двойку» челябинским властям за благоустройство. Поводом стало состояние городских скверов и жалобы жильцов домов, двор которых представили Текслеру в качестве образцовых — благоустроенных по программе «Городская среда».

Утром по итогам аппаратного совещания в мэрии Владимир Елистратов сообщил журналистам, что все высказанные ему замечания «отработаны», а поручения губернатора выполнены.

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