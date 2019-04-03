В Челябинской области впервые трансгендеру оформили смену пола

Копейский ЗАГС стал первым в Челябинской области, оформившим смену пола местному жителю. Как сообщила «URA.RU» руководитель отдела Татьяна Мукаева, трансгендер получил новые документы.
Чиновница не стала раскрывать подробности в связи с запретом на разглашение персональных данных. По информации «URA.RU», местная жительница сделала операцию, в результате которой стала мужчиной. Однако только в прошлом году правительство утвердило форму медсправки, которая стала основанием для перемены пола и в документах тоже.
Ранее трансгендерам приходилось судиться. Последний такой случай был в Челябинске в 2014 году. Жительница, сменившая пол на мужской, подала иск на отдел ЗАГС Центрального района, который отказывался менять ее документы. У нее официально диагностирован «транссексуализм, ядерная форма», в документах отделения пластической и реконструктивной хирургии облбольницы указано, что операция «носит необратимый характер». Однако, из-за отсутствия формы медсправки, у ЗАГСа не было законных оснований вносить изменения.