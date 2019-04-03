02 апреля 2019

В Челябинской области впервые трансгендеру оформили смену пола

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 15:36
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, лгбт, переодевания, трансвестит
Челябинский трансгендер оформил документы о смене полаФото: Pixabay.com

Копейский ЗАГС стал первым в Челябинской области, оформившим смену пола местному жителю. Как сообщила «URA.RU» руководитель отдела Татьяна Мукаева, трансгендер получил новые документы.

Чиновница не стала раскрывать подробности в связи с запретом на разглашение персональных данных. По информации «URA.RU», местная жительница сделала операцию, в результате которой стала мужчиной. Однако только в прошлом году правительство утвердило форму медсправки, которая стала основанием для перемены пола и в документах тоже.

Ранее трансгендерам приходилось судиться. Последний такой случай был в Челябинске в 2014 году. Жительница, сменившая пол на мужской, подала иск на отдел ЗАГС Центрального района, который отказывался менять ее документы. У нее официально диагностирован «транссексуализм, ядерная форма», в документах отделения пластической и реконструктивной хирургии облбольницы указано, что операция «носит необратимый характер». Однако, из-за отсутствия формы медсправки, у ЗАГСа не было законных оснований вносить изменения.

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...