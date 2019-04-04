В распоряжении «URA.RU» появилась запись гибели 29-летнего рабочего Романа Бронникова, который попал под колеса поезда 28 марта. Несчастный случай произошел на территории качканарского ГОКа.
По первоначальной версии, озвученной после инцидента неделю назад, Роман неудачно выпрыгнул из кабины перед приближающимся поездом и попал под колеса состава. Теперь же на записи видно, что произошло на самом деле. Когда КамАЗ застрял на рельсах, Бронников вышел из кабины и стоял на земле со стороны водителя. Грузовик закрывал ему обзор, и он не видел приближающегося задним ходом поезда. В итоге тот врезался в КамАЗ, который подмял под себя Бронникова.
Как сообщало «URA.RU», Бронников не является рабочим комбината. Он находился не территории ГОКа от подрядной организации ООО «Уральская строительная компания». По факту гибели рабочего проводят проверку как на ГОКе, так и сотрудники СКР.