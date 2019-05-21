Песков объяснил, почему чиновникам восстановили докризисные зарплаты

Кризис для чиновников закончился Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили заплаты, урезанные в 2015 году на 10%. В беседе с журналистами Песков объяснил, что доходы чиновников просто вернулись к прежним значениям — речи об увеличении зарплат не идет.

«Речь идет не об увеличении зарплат, а о возвращении 10 процентов, которые срезали в 2015 году. Тогда решение принималось в связи с дефицитом бюджета, а сейчас он исполняется с профицитом. Факторы, требующие урезания зарплат, исчезли», — объяснил Песков.

Сотрудники Кремля и правительства России стали получать зарплату в полном объеме с января 2019 года. В 2018 году бюджет страны впервые за семь лет был сведен с профицитом в 2,1 млн рублей.