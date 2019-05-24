Очередь в детские сады Пермского района увеличилась на треть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Очередь в детские сады в Пермском муниципальном районе за последние два года увеличилась на тысячу человек (с 2795 до 3858 детей). Такие данные содержатся в отчете главы администрации района Владимира Цветова (есть в распоряжении редакции). Документ, в котором приводятся факты невыполнения майского указа президента России Владимира Путина, будет представлен депутатам земского собрания 30 мая.

«Проблемными остаются следующие территории: Кондратовское сельское поселение, где очередность в возрасте от трех до семи лет составляет 447 человек, Култаевское сельское поселение — 181 ребенок, Фроловское сельское поселение — 177 детей, Лобановское сельское поселение — 65 детей, Двуреченское сельское поселение — 116 детей», — сказано в отчете Цветова.

При этом в ближайших планах у администрации создать только 1250 мест в детских садах, что позволит сократить существующую очередь менее чем на треть. Всего, по данным отчета главы администрации, в 2018 году в детские сады Пермского муниципального района ходили 7580 детей (в том числе 627 малышей в возрасте от полутора до трех лет).

В соответствии с указом президента России от 7 мая 2012 года № 599 к 2016 году должна была быть обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.