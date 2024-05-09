09 мая 2024

На Украине хотят заблокировать счета уклонистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Уклоняющихся от военной службы украинцев будет ждать взыскание имущества и блокировка счетов Фото:

Украина может запустить процедуру блокировки банковских счетов уклонистов от военной службы. Также на их имущество могут быть наложены взыскания, сообщил депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук.

«Скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество», — приводит слова депутата агентство УНИАН.

По словам Осадчука, инициативу должны реализовать до конца мая. Он подчеркнул, что благодаря взысканиям и штрафам Украина может получить «большие деньги».

Национальный банк Украины (НБУ) еще в январе 2024 года был готов принять участие в работе над законопроектом о введении финансовых ограничений для уклонистов, передает RT. Глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что уже тогда инициативу «приняли к сведению».

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Украина может запустить процедуру блокировки банковских счетов уклонистов от военной службы. Также на их имущество могут быть наложены взыскания, сообщил депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук. «Скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество», — приводит слова депутата агентство УНИАН. По словам Осадчука, инициативу должны реализовать до конца мая. Он подчеркнул, что благодаря взысканиям и штрафам Украина может получить «большие деньги». Национальный банк Украины (НБУ) еще в январе 2024 года был готов принять участие в работе над законопроектом о введении финансовых ограничений для уклонистов, передает RT. Глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что уже тогда инициативу «приняли к сведению».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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