На Украине хотят заблокировать счета уклонистов

10 мая 2024 в 04:50 Размер текста - 17 +

Уклоняющихся от военной службы украинцев будет ждать взыскание имущества и блокировка счетов Фото: Официальный портал Киева Украина может запустить процедуру блокировки банковских счетов уклонистов от военной службы. Также на их имущество могут быть наложены взыскания, сообщил депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук. «Скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество», — приводит слова депутата агентство УНИАН. По словам Осадчука, инициативу должны реализовать до конца мая. Он подчеркнул, что благодаря взысканиям и штрафам Украина может получить «большие деньги». Национальный банк Украины (НБУ) еще в январе 2024 года был готов принять участие в работе над законопроектом о введении финансовых ограничений для уклонистов, передает RT. Глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что уже тогда инициативу «приняли к сведению». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина может запустить процедуру блокировки банковских счетов уклонистов от военной службы. Также на их имущество могут быть наложены взыскания, сообщил депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук. «Скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество», — приводит слова депутата агентство УНИАН. По словам Осадчука, инициативу должны реализовать до конца мая. Он подчеркнул, что благодаря взысканиям и штрафам Украина может получить «большие деньги». Национальный банк Украины (НБУ) еще в январе 2024 года был готов принять участие в работе над законопроектом о введении финансовых ограничений для уклонистов, передает RT. Глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что уже тогда инициативу «приняли к сведению».