ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: карта СВО на 9 мая

ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

09 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Шесть дронов ВСУ были сбиты над территорией РФ, сообщили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские дроны совершили атаку на нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края. Из-за падения нескольких беспилотников на территорию предприятия начался пожар. Интерактивная карта боев на Украине и атак ВСУ по территории РФ на 9 мая — в материале URA.RU. Атака нефтебазы в Краснодарском крае Нефтебаза в селе Юровка Краснодарского края подверглась атаке, предположительно, украинского БПЛА. Местные жители сообщили о характерном звуке, за которым последовали взрыв и вспышка в небе. По информации оперативного штаба, подтвержденной ЕДДС Анапы, около шести БПЛА были сбиты. Там отметили, что несколько устройств упали на территорию нефтебазы, вызвав пожар и повреждения резервуаров. Позже в оперативном штабе Кубани сообщили, что пожар был локализован. «В 7.40 (совпадает с мск — прим. URA.RU) пожар локализовали», — говорится в сообщении. ВСУ атаковали Белгородскую область В ночь на 9 мая Белгородская область подверглась атаке со стороны ВСУ. В результате были повреждены жилые дома и автомобили, среди местных жителей есть раненые. «Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он также указал, что данные о последствиях атаки все еще уточняется, на месте продолжают работать оперативные службы. В течение ночи в регионе трижды объявлялась воздушная тревога, первый раз около 00:55 по московскому времени. Губернатор призвал жителей к осторожности и использованию укрытий. По словам Гладкова, восемь человек пострадали. Среди них -11-летняя девочка, она доставлена в больницу. Система противовоздушной обороны России успешно сбила 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 VAMPIRE и один беспилотник над Белгородской областью в ночь на 9 мая. Об этом сообщило Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены два БПЛА над Брянской областью и три беспилотника над Курской. Взрывы в порту Одессы Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ночью в Одесской области прозвучали взрывы. Атакованы порты в Черноморске и Аккермане. По информации подполья, в регионе была объявлена воздушная тревога. Запорожское направление По информации telegram-канала военкора Семена Пегова Wargonzo, ВС РФ не прекращают попытки прорваться в районе населенного пункта Работино. Несмотря на отдельные тактические успехи, зафиксировать продвижение войск затруднительно из-за отсутствия четких границ населенного пункта. Донецкое направление В районе Новомихайловки российские войска активизировали наступательные действия в направлении Парасковиевки. В Георгиевке продолжаются интенсивные встречные бои, передает Wargonzo. Поддерживаемые артиллерией, российские силы также ведут штурм Красногоровки, добиваясь прогресса как в городской черте, так и на восточных окраинах населенного пункта. По данным teelgram-канала, на подступах к Новопокровскому и Новоалександровке продолжаются боевые действия. Часовоярское направление На направлении линия боевого соприкосновения остается все без значительных изменений. Бои ведутся в восточной части пригорода Часов Яра, а также на северных и южных флангах этого района. Об этом сообщил Wargonzo. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские дроны совершили атаку на нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края. Из-за падения нескольких беспилотников на территорию предприятия начался пожар. Интерактивная карта боев на Украине и атак ВСУ по территории РФ на 9 мая — в материале URA.RU. Нефтебаза в селе Юровка Краснодарского края подверглась атаке, предположительно, украинского БПЛА. Местные жители сообщили о характерном звуке, за которым последовали взрыв и вспышка в небе. По информации оперативного штаба, подтвержденной ЕДДС Анапы, около шести БПЛА были сбиты. Там отметили, что несколько устройств упали на территорию нефтебазы, вызвав пожар и повреждения резервуаров. Позже в оперативном штабе Кубани сообщили, что пожар был локализован. «В 7.40 (совпадает с мск — прим. URA.RU) пожар локализовали», — говорится в сообщении. В ночь на 9 мая Белгородская область подверглась атаке со стороны ВСУ. В результате были повреждены жилые дома и автомобили, среди местных жителей есть раненые. «Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он также указал, что данные о последствиях атаки все еще уточняется, на месте продолжают работать оперативные службы. В течение ночи в регионе трижды объявлялась воздушная тревога, первый раз около 00:55 по московскому времени. Губернатор призвал жителей к осторожности и использованию укрытий. По словам Гладкова, восемь человек пострадали. Среди них -11-летняя девочка, она доставлена в больницу. Система противовоздушной обороны России успешно сбила 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 VAMPIRE и один беспилотник над Белгородской областью в ночь на 9 мая. Об этом сообщило Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены два БПЛА над Брянской областью и три беспилотника над Курской. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ночью в Одесской области прозвучали взрывы. Атакованы порты в Черноморске и Аккермане. По информации подполья, в регионе была объявлена воздушная тревога. По информации telegram-канала военкора Семена Пегова Wargonzo, ВС РФ не прекращают попытки прорваться в районе населенного пункта Работино. Несмотря на отдельные тактические успехи, зафиксировать продвижение войск затруднительно из-за отсутствия четких границ населенного пункта. В районе Новомихайловки российские войска активизировали наступательные действия в направлении Парасковиевки. В Георгиевке продолжаются интенсивные встречные бои, передает Wargonzo. Поддерживаемые артиллерией, российские силы также ведут штурм Красногоровки, добиваясь прогресса как в городской черте, так и на восточных окраинах населенного пункта. По данным teelgram-канала, на подступах к Новопокровскому и Новоалександровке продолжаются боевые действия. На направлении линия боевого соприкосновения остается все без значительных изменений. Бои ведутся в восточной части пригорода Часов Яра, а также на северных и южных флангах этого района. Об этом сообщил Wargonzo.