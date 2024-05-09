ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: карта СВО на 9 мая

Украинские дроны совершили атаку на нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края. Из-за падения нескольких беспилотников на территорию предприятия начался пожар. Интерактивная карта боев на Украине и атак ВСУ по территории РФ на 9 мая — в материале URA.RU.
Атака нефтебазы в Краснодарском крае
Нефтебаза в селе Юровка Краснодарского края подверглась атаке, предположительно, украинского БПЛА. Местные жители сообщили о характерном звуке, за которым последовали взрыв и вспышка в небе.
По информации оперативного штаба, подтвержденной ЕДДС Анапы, около шести БПЛА были сбиты. Там отметили, что несколько устройств упали на территорию нефтебазы, вызвав пожар и повреждения резервуаров.
Позже в оперативном штабе Кубани сообщили, что пожар был локализован. «В 7.40 (совпадает с мск — прим. URA.RU) пожар локализовали», — говорится в сообщении.
ВСУ атаковали Белгородскую область
В ночь на 9 мая Белгородская область подверглась атаке со стороны ВСУ. В результате были повреждены жилые дома и автомобили, среди местных жителей есть раненые.
«Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он также указал, что данные о последствиях атаки все еще уточняется, на месте продолжают работать оперативные службы.
В течение ночи в регионе трижды объявлялась воздушная тревога, первый раз около 00:55 по московскому времени. Губернатор призвал жителей к осторожности и использованию укрытий.
По словам Гладкова, восемь человек пострадали. Среди них -11-летняя девочка, она доставлена в больницу.
Система противовоздушной обороны России успешно сбила 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 VAMPIRE и один беспилотник над Белгородской областью в ночь на 9 мая. Об этом сообщило Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены два БПЛА над Брянской областью и три беспилотника над Курской.
Взрывы в порту Одессы
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ночью в Одесской области прозвучали взрывы. Атакованы порты в Черноморске и Аккермане. По информации подполья, в регионе была объявлена воздушная тревога.
Запорожское направление
По информации telegram-канала военкора Семена Пегова Wargonzo, ВС РФ не прекращают попытки прорваться в районе населенного пункта Работино. Несмотря на отдельные тактические успехи, зафиксировать продвижение войск затруднительно из-за отсутствия четких границ населенного пункта.
Донецкое направление
В районе Новомихайловки российские войска активизировали наступательные действия в направлении Парасковиевки. В Георгиевке продолжаются интенсивные встречные бои, передает Wargonzo. Поддерживаемые артиллерией, российские силы также ведут штурм Красногоровки, добиваясь прогресса как в городской черте, так и на восточных окраинах населенного пункта. По данным teelgram-канала, на подступах к Новопокровскому и Новоалександровке продолжаются боевые действия.
Часовоярское направление
На направлении линия боевого соприкосновения остается все без значительных изменений. Бои ведутся в восточной части пригорода Часов Яра, а также на северных и южных флангах этого района. Об этом сообщил Wargonzo.
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