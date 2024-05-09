09 мая 2024

Светлая пятница: что нельзя делать в этот день

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Освящение Крещенской купели на Верх-Исетском пруду. Екатеринбург, крест, освящение воды, крещенская купель, купель
Светлая пятница связана с чудотворной водой, поэтому в этот день могут проходить крестные ходы до водоемов Фото:

На пятые сутки после Пасхи — 10 мая — отмечается Светлая пятница или, в другом варианте, Прощеный день. URA.RU приводит информацию о том, что это за день, как с ним связана икона Божией Матери и какие запреты необходимо соблюдать.

Что такое Светлая пятница

Согласно православной христианской традиции, в Светлую пятницу почитается чудотворная икона Божией Матери «Живоносный источник». В ее основе лежит история о воине и будущем императоре по имени Лев Макелла. В V веке в Константинополе он помог выйти на тропинку слепому, потерявшему путь, а после направился на поиски воды для мужчины.

Голос Пресвятой Богородицы сказал ему напоить слепого из водоема, находящегося под сенью ближайшего дерева, а тину оттуда положить ему на глаза. После этого слепой прозрел и пошел прославлять спасительницу.

Почитание именно этого и последующих исцелений, связанных с животворящей водой, лежит в основе богослужений в Светлую пятницу. В храмах в этот день также совершается малое освящение воды, а иногда и проводятся крестные ходы к ближайшим водоемам.

Собор Александра Невского. Екатеринбург
На иконе «Живоносный источник» или «Живоприемный источник» Божья Матерь находится над фонтаном, к которому приходят больные люди за лечением
Фото:

Что нельзя делать в Светлую пятницу

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В этот день нельзя отказывать просящим о помощи людям — стоит как Макелла помогать нуждающимся. Также по традиции нельзя грустить и злиться. Под запретом и тяжелые работы, включая ремонт и труд в огороде. Отдельный пункт касается денег — в Светлую пятницу не стоит давать деньги, брать в долг и оставлять кошелек пустым.

Что можно делать в праздник

В этот день христианам стоит помолиться в храме и набрать там святой воды. Также день благоволит тем, кто хочет помочь окружающим. В Светлую пятницу раньше часто устраивали трапезные столы для нищих, а также раздавали милостыню. Также в этот день можно попросить прощения за личные ошибки и принять извинения от окружающих.

Праздник Крещение в ИК-2. Екатеринбург
В некоторых храмах в этот день освящают воду
Фото:

Приметы на Светлую пятницу

Большая часть примет на Светлую пятницу связана с погодой, а именно с дождем. Если птицы будут петь до рассвета, а кроты выбросят землю вокруг норы, то погода в ближайшее время будет дождливой. К осадкам также и закрытые одуванчики. Однако дожди, связанные с другими приметами, предвещают солнечную погоду на ближайшие дни.

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На пятые сутки после Пасхи — 10 мая — отмечается Светлая пятница или, в другом варианте, Прощеный день. URA.RU приводит информацию о том, что это за день, как с ним связана икона Божией Матери и какие запреты необходимо соблюдать. Согласно православной христианской традиции, в Светлую пятницу почитается чудотворная икона Божией Матери «Живоносный источник». В ее основе лежит история о воине и будущем императоре по имени Лев Макелла. В V веке в Константинополе он помог выйти на тропинку слепому, потерявшему путь, а после направился на поиски воды для мужчины. Голос Пресвятой Богородицы сказал ему напоить слепого из водоема, находящегося под сенью ближайшего дерева, а тину оттуда положить ему на глаза. После этого слепой прозрел и пошел прославлять спасительницу. Почитание именно этого и последующих исцелений, связанных с животворящей водой, лежит в основе богослужений в Светлую пятницу. В храмах в этот день также совершается малое освящение воды, а иногда и проводятся крестные ходы к ближайшим водоемам. В этот день нельзя отказывать просящим о помощи людям — стоит как Макелла помогать нуждающимся. Также по традиции нельзя грустить и злиться. Под запретом и тяжелые работы, включая ремонт и труд в огороде. Отдельный пункт касается денег — в Светлую пятницу не стоит давать деньги, брать в долг и оставлять кошелек пустым. В этот день христианам стоит помолиться в храме и набрать там святой воды. Также день благоволит тем, кто хочет помочь окружающим. В Светлую пятницу раньше часто устраивали трапезные столы для нищих, а также раздавали милостыню. Также в этот день можно попросить прощения за личные ошибки и принять извинения от окружающих. Большая часть примет на Светлую пятницу связана с погодой, а именно с дождем. Если птицы будут петь до рассвета, а кроты выбросят землю вокруг норы, то погода в ближайшее время будет дождливой. К осадкам также и закрытые одуванчики. Однако дожди, связанные с другими приметами, предвещают солнечную погоду на ближайшие дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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