Светлая пятница: что нельзя делать в этот день

10 мая 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

Светлая пятница связана с чудотворной водой, поэтому в этот день могут проходить крестные ходы до водоемов Фото: Анна Майорова © URA.RU На пятые сутки после Пасхи — 10 мая — отмечается Светлая пятница или, в другом варианте, Прощеный день. URA.RU приводит информацию о том, что это за день, как с ним связана икона Божией Матери и какие запреты необходимо соблюдать. Что такое Светлая пятница Согласно православной христианской традиции, в Светлую пятницу почитается чудотворная икона Божией Матери «Живоносный источник». В ее основе лежит история о воине и будущем императоре по имени Лев Макелла. В V веке в Константинополе он помог выйти на тропинку слепому, потерявшему путь, а после направился на поиски воды для мужчины. Голос Пресвятой Богородицы сказал ему напоить слепого из водоема, находящегося под сенью ближайшего дерева, а тину оттуда положить ему на глаза. После этого слепой прозрел и пошел прославлять спасительницу. Почитание именно этого и последующих исцелений, связанных с животворящей водой, лежит в основе богослужений в Светлую пятницу. В храмах в этот день также совершается малое освящение воды, а иногда и проводятся крестные ходы к ближайшим водоемам. На иконе «Живоносный источник» или «Живоприемный источник» Божья Матерь находится над фонтаном, к которому приходят больные люди за лечением Фото: Анна Майорова © URA.RU Что нельзя делать в Светлую пятницу Светлая седмица — повод поделиться радостью Пасхи со всеми В этот день нельзя отказывать просящим о помощи людям — стоит как Макелла помогать нуждающимся. Также по традиции нельзя грустить и злиться. Под запретом и тяжелые работы, включая ремонт и труд в огороде. Отдельный пункт касается денег — в Светлую пятницу не стоит давать деньги, брать в долг и оставлять кошелек пустым. Что можно делать в праздник В этот день христианам стоит помолиться в храме и набрать там святой воды. Также день благоволит тем, кто хочет помочь окружающим. В Светлую пятницу раньше часто устраивали трапезные столы для нищих, а также раздавали милостыню. Также в этот день можно попросить прощения за личные ошибки и принять извинения от окружающих. В некоторых храмах в этот день освящают воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Приметы на Светлую пятницу Большая часть примет на Светлую пятницу связана с погодой, а именно с дождем. Если птицы будут петь до рассвета, а кроты выбросят землю вокруг норы, то погода в ближайшее время будет дождливой. К осадкам также и закрытые одуванчики. Однако дожди, связанные с другими приметами, предвещают солнечную погоду на ближайшие дни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пятые сутки после Пасхи — 10 мая — отмечается Светлая пятница или, в другом варианте, Прощеный день. URA.RU приводит информацию о том, что это за день, как с ним связана икона Божией Матери и какие запреты необходимо соблюдать. Согласно православной христианской традиции, в Светлую пятницу почитается чудотворная икона Божией Матери «Живоносный источник». В ее основе лежит история о воине и будущем императоре по имени Лев Макелла. В V веке в Константинополе он помог выйти на тропинку слепому, потерявшему путь, а после направился на поиски воды для мужчины. Голос Пресвятой Богородицы сказал ему напоить слепого из водоема, находящегося под сенью ближайшего дерева, а тину оттуда положить ему на глаза. После этого слепой прозрел и пошел прославлять спасительницу. Почитание именно этого и последующих исцелений, связанных с животворящей водой, лежит в основе богослужений в Светлую пятницу. В храмах в этот день также совершается малое освящение воды, а иногда и проводятся крестные ходы к ближайшим водоемам. В этот день нельзя отказывать просящим о помощи людям — стоит как Макелла помогать нуждающимся. Также по традиции нельзя грустить и злиться. Под запретом и тяжелые работы, включая ремонт и труд в огороде. Отдельный пункт касается денег — в Светлую пятницу не стоит давать деньги, брать в долг и оставлять кошелек пустым. В этот день христианам стоит помолиться в храме и набрать там святой воды. Также день благоволит тем, кто хочет помочь окружающим. В Светлую пятницу раньше часто устраивали трапезные столы для нищих, а также раздавали милостыню. Также в этот день можно попросить прощения за личные ошибки и принять извинения от окружающих. Большая часть примет на Светлую пятницу связана с погодой, а именно с дождем. Если птицы будут петь до рассвета, а кроты выбросят землю вокруг норы, то погода в ближайшее время будет дождливой. К осадкам также и закрытые одуванчики. Однако дожди, связанные с другими приметами, предвещают солнечную погоду на ближайшие дни.