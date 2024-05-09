Shot: возле нефтезавода в Калужской области слышны звуки взрывов. Видео

10 мая 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

В результате взрывов начался пожар, пишет telegram-канал Shot Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В районе нефтеперерабатывающего завода «Первый завод» в Калужской области были слышны взрывы из-за беспилотников. Об этом сообщили в соцсети. «Беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Калужской области. В районе „Первого завода“ были слышны взрывы, предварительно, работает ПВО», — сообщили в telegram-канале Shot. Официальной информации об атаке на данный момент нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Первого завода». На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе нефтеперерабатывающего завода «Первый завод» в Калужской области были слышны взрывы из-за беспилотников. Об этом сообщили в соцсети. «Беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Калужской области. В районе „Первого завода“ были слышны взрывы, предварительно, работает ПВО», — сообщили в telegram-канале Shot. Официальной информации об атаке на данный момент нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Первого завода». На момент публикации ответ не поступил.