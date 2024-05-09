В результате взрывов начался пожар, пишет telegram-канал Shot
В районе нефтеперерабатывающего завода «Первый завод» в Калужской области были слышны взрывы из-за беспилотников. Об этом сообщили в соцсети.
«Беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Калужской области. В районе „Первого завода“ были слышны взрывы, предварительно, работает ПВО», — сообщили в telegram-канале Shot.
Официальной информации об атаке на данный момент нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Первого завода». На момент публикации ответ не поступил.
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