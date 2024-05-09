09 мая 2024

Shot: возле нефтезавода в Калужской области слышны звуки взрывов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате взрывов начался пожар, пишет telegram-канал Shot Фото:

В районе нефтеперерабатывающего завода «Первый завод» в Калужской области были слышны взрывы из-за беспилотников. Об этом сообщили в соцсети.

«Беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Калужской области. В районе „Первого завода“ были слышны взрывы, предварительно, работает ПВО», — сообщили в telegram-канале Shot.

Официальной информации об атаке на данный момент нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Первого завода». На момент публикации ответ не поступил.

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В районе нефтеперерабатывающего завода «Первый завод» в Калужской области были слышны взрывы из-за беспилотников. Об этом сообщили в соцсети. «Беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Калужской области. В районе „Первого завода“ были слышны взрывы, предварительно, работает ПВО», — сообщили в telegram-канале Shot. Официальной информации об атаке на данный момент нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Первого завода». На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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