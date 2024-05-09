09 мая 2024

Лукашенко пообещал рассмотреть дело польского судьи, потребовавшего убежище

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко рассмотрит дело судьи, попросившего убежище в Белоруссии Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал рассмотреть просьбу о предоставлении убежища бывшему польскому судье Томашу Шмидту, который покинул Польшу. Об этом лично заявил белорусский лидер во время общения с журналистами

«Я обязательно рассмотрю заявление судьи Шмидта о предоставлении ему убежища в Белоруссии», — передает слова Лукашенко РИА Новости. Белорусский лидер отверг предположения о вербовке Шмидта российскими или белорусскими спецслужбами. После решения покинуть страну Высший административный суд Польши принял решение об увольнении Шмидта.

Лукашенко отметил, что впервые увидел Шмидта во время его пресс-конференции и подчеркнул свою готовность рассмотреть его запрос. В Польше судью обвиняют в сотрудничестве с иностранной разведкой и предательстве государственных интересов, что может повлечь за собой уголовную ответственность по статье о шпионаже.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал рассмотреть просьбу о предоставлении убежища бывшему польскому судье Томашу Шмидту, который покинул Польшу. Об этом лично заявил белорусский лидер во время общения с журналистами «Я обязательно рассмотрю заявление судьи Шмидта о предоставлении ему убежища в Белоруссии», — передает слова Лукашенко РИА Новости. Белорусский лидер отверг предположения о вербовке Шмидта российскими или белорусскими спецслужбами. После решения покинуть страну Высший административный суд Польши принял решение об увольнении Шмидта. Лукашенко отметил, что впервые увидел Шмидта во время его пресс-конференции и подчеркнул свою готовность рассмотреть его запрос. В Польше судью обвиняют в сотрудничестве с иностранной разведкой и предательстве государственных интересов, что может повлечь за собой уголовную ответственность по статье о шпионаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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