Лукашенко пообещал рассмотреть дело польского судьи, потребовавшего убежище

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал рассмотреть просьбу о предоставлении убежища бывшему польскому судье Томашу Шмидту, который покинул Польшу. Об этом лично заявил белорусский лидер во время общения с журналистами
«Я обязательно рассмотрю заявление судьи Шмидта о предоставлении ему убежища в Белоруссии», — передает слова Лукашенко РИА Новости. Белорусский лидер отверг предположения о вербовке Шмидта российскими или белорусскими спецслужбами. После решения покинуть страну Высший административный суд Польши принял решение об увольнении Шмидта.
Лукашенко отметил, что впервые увидел Шмидта во время его пресс-конференции и подчеркнул свою готовность рассмотреть его запрос. В Польше судью обвиняют в сотрудничестве с иностранной разведкой и предательстве государственных интересов, что может повлечь за собой уголовную ответственность по статье о шпионаже.
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