Лукашенко пообещал рассмотреть дело польского судьи, потребовавшего убежище

10 мая 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Лукашенко рассмотрит дело судьи, попросившего убежище в Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал рассмотреть просьбу о предоставлении убежища бывшему польскому судье Томашу Шмидту, который покинул Польшу. Об этом лично заявил белорусский лидер во время общения с журналистами «Я обязательно рассмотрю заявление судьи Шмидта о предоставлении ему убежища в Белоруссии», — передает слова Лукашенко РИА Новости. Белорусский лидер отверг предположения о вербовке Шмидта российскими или белорусскими спецслужбами. После решения покинуть страну Высший административный суд Польши принял решение об увольнении Шмидта. Лукашенко отметил, что впервые увидел Шмидта во время его пресс-конференции и подчеркнул свою готовность рассмотреть его запрос. В Польше судью обвиняют в сотрудничестве с иностранной разведкой и предательстве государственных интересов, что может повлечь за собой уголовную ответственность по статье о шпионаже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал рассмотреть просьбу о предоставлении убежища бывшему польскому судье Томашу Шмидту, который покинул Польшу. Об этом лично заявил белорусский лидер во время общения с журналистами «Я обязательно рассмотрю заявление судьи Шмидта о предоставлении ему убежища в Белоруссии», — передает слова Лукашенко РИА Новости. Белорусский лидер отверг предположения о вербовке Шмидта российскими или белорусскими спецслужбами. После решения покинуть страну Высший административный суд Польши принял решение об увольнении Шмидта. Лукашенко отметил, что впервые увидел Шмидта во время его пресс-конференции и подчеркнул свою готовность рассмотреть его запрос. В Польше судью обвиняют в сотрудничестве с иностранной разведкой и предательстве государственных интересов, что может повлечь за собой уголовную ответственность по статье о шпионаже.