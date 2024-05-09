Орбан: Венгрия намерена сотрудничать с Китаем в ядерной энергетике

10 мая 2024 в 05:04 Размер текста - 17 +

Орбан заявил о подписании 18 документов о сотрудничестве с Китаем Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Венгрия выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Китаем в сфере ядерной энергетики. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «Мы рассчитываем на использование передовых китайских технологий в ядерной энергетике», — подчеркнул Орбан, его слова передает ТАСС. Премьер-министр страны напомнил о более чем полувековом опыте Венгрии в этой области и планах на будущее, когда ядерная энергия обеспечит значительную часть электроснабжения страны. В ходе визита китайского лидера были подписаны 18 документов, включая соглашение о мирном использовании атомной энергии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул важность разработки совместной программы сотрудничества в атомной отрасли, выделив преимущества ядерной энергии как самого дешевого и безопасного способа производства электричества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Венгрия выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Китаем в сфере ядерной энергетики. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «Мы рассчитываем на использование передовых китайских технологий в ядерной энергетике», — подчеркнул Орбан, его слова передает ТАСС. Премьер-министр страны напомнил о более чем полувековом опыте Венгрии в этой области и планах на будущее, когда ядерная энергия обеспечит значительную часть электроснабжения страны. В ходе визита китайского лидера были подписаны 18 документов, включая соглашение о мирном использовании атомной энергии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул важность разработки совместной программы сотрудничества в атомной отрасли, выделив преимущества ядерной энергии как самого дешевого и безопасного способа производства электричества.