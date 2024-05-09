09 мая 2024

Орбан: Венгрия намерена сотрудничать с Китаем в ядерной энергетике

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Орбан заявил о подписании 18 документов о сотрудничестве с Китаем Фото:

Венгрия выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Китаем в сфере ядерной энергетики. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы рассчитываем на использование передовых китайских технологий в ядерной энергетике», — подчеркнул Орбан, его слова передает ТАСС. Премьер-министр страны напомнил о более чем полувековом опыте Венгрии в этой области и планах на будущее, когда ядерная энергия обеспечит значительную часть электроснабжения страны.

В ходе визита китайского лидера были подписаны 18 документов, включая соглашение о мирном использовании атомной энергии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул важность разработки совместной программы сотрудничества в атомной отрасли, выделив преимущества ядерной энергии как самого дешевого и безопасного способа производства электричества.

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Венгрия выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Китаем в сфере ядерной энергетики. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «Мы рассчитываем на использование передовых китайских технологий в ядерной энергетике», — подчеркнул Орбан, его слова передает ТАСС. Премьер-министр страны напомнил о более чем полувековом опыте Венгрии в этой области и планах на будущее, когда ядерная энергия обеспечит значительную часть электроснабжения страны. В ходе визита китайского лидера были подписаны 18 документов, включая соглашение о мирном использовании атомной энергии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул важность разработки совместной программы сотрудничества в атомной отрасли, выделив преимущества ядерной энергии как самого дешевого и безопасного способа производства электричества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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