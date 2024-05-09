Контуженный военный смог уничтожить трех бойцов ВСУ

10 мая 2024 в 04:44 Размер текста - 17 +

Контуженному командиру удалось подкрасться к противнику Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир мотострелкового отделения рядовой Тимур Ахмадов во время штурма опорного пункта ВСУ был контужен, но сумел уничтожить трех украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Ахмадов в составе отряда выполнял задачу по штурму опорного пункта украинских боевиков. Он был контужен в результате непрерывного артиллерийского и минометного огня противника, но продолжил выполнение поставленной задачи», — пишут «Известия», ссылаясь на данные военного ведомства. Несмотря на контузию, Ахмадов сумел подобраться к опорнику врага. Броском гранаты командир уничтожил трех солдат ВСУ и приступил к зачистке. Опорный пункт противника был взят. В течение суток он вместе с подчиненными удерживал опорник до прибытия подкрепления. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, отличившимся при выполнении заданий в ходе спецоперации на Украине. Медали были вручены в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир мотострелкового отделения рядовой Тимур Ахмадов во время штурма опорного пункта ВСУ был контужен, но сумел уничтожить трех украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Ахмадов в составе отряда выполнял задачу по штурму опорного пункта украинских боевиков. Он был контужен в результате непрерывного артиллерийского и минометного огня противника, но продолжил выполнение поставленной задачи», — пишут «Известия», ссылаясь на данные военного ведомства. Несмотря на контузию, Ахмадов сумел подобраться к опорнику врага. Броском гранаты командир уничтожил трех солдат ВСУ и приступил к зачистке. Опорный пункт противника был взят. В течение суток он вместе с подчиненными удерживал опорник до прибытия подкрепления. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, отличившимся при выполнении заданий в ходе спецоперации на Украине. Медали были вручены в соответствии с указом президента России Владимира Путина.