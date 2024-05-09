США приостановили поставки 3,5 тысячи авиабомб Израилю

10 мая 2024 в 01:37 Размер текста - 17 +

По словам представителя Пентагона, сейчас проводится ревизия части оборонного содействия Фото: Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США приостановили передачу Израилю партии из 3,5 тысячи авиабомб для ревизии нескольких видов военной помощи. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Мы сейчас проводим ревизию части оборонного содействия на ближайшую перспективу. Конкретно мы приостановили отправку одной партии вооружений, состоящей из 1,8 тысячи бомб в две тысячи фунтов и 1,7 тысячи бомб в 500 фунтов», — приводит слова Райдера РИА Новости. Однако военный подчеркнул, что окончательного решения о поставке еще не принято. Уточняется, что постановка на паузу передачи бомб связана с попытками Вашингтона отговорить Израиль от наземного вторжения в город Рафах в секторе Газа. Президент США Джо Байден заявил, что американское вооружение, поставляемое в Израиль, стало причиной гибели мирных жителей в секторе Газа, передает RT. Однако американский лидер подчеркнул, что ЦАХАЛ еще не пересек «красную линию». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США приостановили передачу Израилю партии из 3,5 тысячи авиабомб для ревизии нескольких видов военной помощи. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Мы сейчас проводим ревизию части оборонного содействия на ближайшую перспективу. Конкретно мы приостановили отправку одной партии вооружений, состоящей из 1,8 тысячи бомб в две тысячи фунтов и 1,7 тысячи бомб в 500 фунтов», — приводит слова Райдера РИА Новости. Однако военный подчеркнул, что окончательного решения о поставке еще не принято. Уточняется, что постановка на паузу передачи бомб связана с попытками Вашингтона отговорить Израиль от наземного вторжения в город Рафах в секторе Газа. Президент США Джо Байден заявил, что американское вооружение, поставляемое в Израиль, стало причиной гибели мирных жителей в секторе Газа, передает RT. Однако американский лидер подчеркнул, что ЦАХАЛ еще не пересек «красную линию».