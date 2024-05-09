Финляндия, Польша и страны Балтики подписали договор по санкциям против РФ

10 мая 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Страны Запада договорились усилить контроль за санкциями против РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Финляндия вместе с Польшей и странами Балтии договорились о координированном усилении контроля за выполнением антироссийских санкций. Об этом заявила таможенная служба Финляндии. «Сегодня было подписано важное соглашение между Финляндией, Эстонией, Литвой, Латвией и Польшей в Вильнюсе. Оно направлено на укрепление и унификацию контроля ЕС за соблюдением санкций в отношении России», — отмечается в пресс-релизе таможни Финляндии. По условиям соглашения, страны согласовали серию мер, которые ужесточат процедуры экспорта и обязательства производителей товаров. В частности, экспортерам будет необходимо предоставлять дополнительные документы, а также будет реализован ряд других мер, целью которых является предотвращение обхода санкций. Это соглашение стало частью более широких усилий Европейского Союза по обеспечению эффективного применения ограничительных мер в отношении России на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Финляндия вместе с Польшей и странами Балтии договорились о координированном усилении контроля за выполнением антироссийских санкций. Об этом заявила таможенная служба Финляндии. «Сегодня было подписано важное соглашение между Финляндией, Эстонией, Литвой, Латвией и Польшей в Вильнюсе. Оно направлено на укрепление и унификацию контроля ЕС за соблюдением санкций в отношении России», — отмечается в пресс-релизе таможни Финляндии. По условиям соглашения, страны согласовали серию мер, которые ужесточат процедуры экспорта и обязательства производителей товаров. В частности, экспортерам будет необходимо предоставлять дополнительные документы, а также будет реализован ряд других мер, целью которых является предотвращение обхода санкций. Это соглашение стало частью более широких усилий Европейского Союза по обеспечению эффективного применения ограничительных мер в отношении России на фоне продолжающегося конфликта на Украине.