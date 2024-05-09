09 мая 2024

Финляндия, Польша и страны Балтики подписали договор по санкциям против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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клип арт санкции, санкции, санкции США
Страны Запада договорились усилить контроль за санкциями против РФ Фото:

Финляндия вместе с Польшей и странами Балтии договорились о координированном усилении контроля за выполнением антироссийских санкций. Об этом заявила таможенная служба Финляндии.

«Сегодня было подписано важное соглашение между Финляндией, Эстонией, Литвой, Латвией и Польшей в Вильнюсе. Оно направлено на укрепление и унификацию контроля ЕС за соблюдением санкций в отношении России», — отмечается в пресс-релизе таможни Финляндии.

По условиям соглашения, страны согласовали серию мер, которые ужесточат процедуры экспорта и обязательства производителей товаров. В частности, экспортерам будет необходимо предоставлять дополнительные документы, а также будет реализован ряд других мер, целью которых является предотвращение обхода санкций.

Это соглашение стало частью более широких усилий Европейского Союза по обеспечению эффективного применения ограничительных мер в отношении России на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

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Финляндия вместе с Польшей и странами Балтии договорились о координированном усилении контроля за выполнением антироссийских санкций. Об этом заявила таможенная служба Финляндии. «Сегодня было подписано важное соглашение между Финляндией, Эстонией, Литвой, Латвией и Польшей в Вильнюсе. Оно направлено на укрепление и унификацию контроля ЕС за соблюдением санкций в отношении России», — отмечается в пресс-релизе таможни Финляндии. По условиям соглашения, страны согласовали серию мер, которые ужесточат процедуры экспорта и обязательства производителей товаров. В частности, экспортерам будет необходимо предоставлять дополнительные документы, а также будет реализован ряд других мер, целью которых является предотвращение обхода санкций. Это соглашение стало частью более широких усилий Европейского Союза по обеспечению эффективного применения ограничительных мер в отношении России на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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