09 мая 2024

Самолет экстренно сел в Кирове из-за проблем с шасси

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, шасси, самолет, рабочий аэропорта
У самолета при взлете не убиралась передняя стойка шасси Фото:

Летевшему из Котласа самолету пришлось экстренно сесть в аэропорту Кирова из-за неполадок с шасси. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Вечером 9 мая пассажирский самолет, следовавший по маршруту Котлас-Раменское, совершил вынужденную посадку в аэропорту Киева, так как при взлете у него не убиралась передняя стойка шасси. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет», — указано в сообщении ведомства.

На борту находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа. На данный момент следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все причины и обстоятельства происшествия. Проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего воздушного транспорта».

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Летевшему из Котласа самолету пришлось экстренно сесть в аэропорту Кирова из-за неполадок с шасси. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК РФ. «Вечером 9 мая пассажирский самолет, следовавший по маршруту Котлас-Раменское, совершил вынужденную посадку в аэропорту Киева, так как при взлете у него не убиралась передняя стойка шасси. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет», — указано в сообщении ведомства. На борту находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа. На данный момент следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все причины и обстоятельства происшествия. Проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего воздушного транспорта».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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