Самолет экстренно сел в Кирове из-за проблем с шасси

10 мая 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

У самолета при взлете не убиралась передняя стойка шасси Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Летевшему из Котласа самолету пришлось экстренно сесть в аэропорту Кирова из-за неполадок с шасси. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК РФ. «Вечером 9 мая пассажирский самолет, следовавший по маршруту Котлас-Раменское, совершил вынужденную посадку в аэропорту Киева, так как при взлете у него не убиралась передняя стойка шасси. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет», — указано в сообщении ведомства. На борту находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа. На данный момент следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все причины и обстоятельства происшествия. Проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего воздушного транспорта». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летевшему из Котласа самолету пришлось экстренно сесть в аэропорту Кирова из-за неполадок с шасси. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК РФ. «Вечером 9 мая пассажирский самолет, следовавший по маршруту Котлас-Раменское, совершил вынужденную посадку в аэропорту Киева, так как при взлете у него не убиралась передняя стойка шасси. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет», — указано в сообщении ведомства. На борту находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа. На данный момент следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все причины и обстоятельства происшествия. Проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего воздушного транспорта».