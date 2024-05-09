Самолет экстренно сел в Кирове из-за проблем с шасси

Летевшему из Котласа самолету пришлось экстренно сесть в аэропорту Кирова из-за неполадок с шасси. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК РФ.
«Вечером 9 мая пассажирский самолет, следовавший по маршруту Котлас-Раменское, совершил вынужденную посадку в аэропорту Киева, так как при взлете у него не убиралась передняя стойка шасси. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет», —
На борту находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа. На данный момент следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все причины и обстоятельства происшествия. Проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего воздушного транспорта».
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