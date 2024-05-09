Президент Гвинеи поддержал международную политику Путина: главные заявления с переговоров

Президент Гвинеи-Бисау обсудил с Путиным многополярный мир

09 мая 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Умару Сисоку Эмбало прибыл в Россию накануне Фото: Донат Сорокин/ТАСС Президент республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало приехал в Россию, чтобы лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры в ходе переговоров обсудили укрепление международных отношений. URA.RU приводит главные заявления, которые прозвучали в ходе их разговора. Укрепление сотрудничества Путин в ходе разговора с Умару Сисоку Эмбало подчеркнул, что странам необходимо подробно обсудить взаимодействие в различных сферах. Это необходимо для дальнейшего, более крепкого партнерства. Дипломатические отношения между странами обусловлены, в первую очередь, близкой политикой лидеров стран, связанных с проведением внешней политики. Владимир Путин подчеркнул, что у него с лидером Гвинеи-Бисау схожая позиция, касающаяся формирования мирового многополярного мироустройства. Надежды на визит Во время переговоров с гвинейским коллегой Путин подчеркнул, что хоть тот и посещал Россию, но никогда не делал этого с государственным визитом. Российский глава предложил Эмбало это исправить. В итоге стороны пришли к тому, что согласуют даты для потенциального государственного визита. Также Путин пригласил своего коллегу посетить предстоящий форум Россия-Африка в Сочи в ноябре этого года. В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил надежду на то, что Владимир Путин однажды проведет турне по странам Африки и в том числе посетит Гвинею-Бисау. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало приехал в Россию, чтобы лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры в ходе переговоров обсудили укрепление международных отношений. URA.RU приводит главные заявления, которые прозвучали в ходе их разговора. Путин в ходе разговора с Умару Сисоку Эмбало подчеркнул, что странам необходимо подробно обсудить взаимодействие в различных сферах. Это необходимо для дальнейшего, более крепкого партнерства. Дипломатические отношения между странами обусловлены, в первую очередь, близкой политикой лидеров стран, связанных с проведением внешней политики. Владимир Путин подчеркнул, что у него с лидером Гвинеи-Бисау схожая позиция, касающаяся формирования мирового многополярного мироустройства. Во время переговоров с гвинейским коллегой Путин подчеркнул, что хоть тот и посещал Россию, но никогда не делал этого с государственным визитом. Российский глава предложил Эмбало это исправить. В итоге стороны пришли к тому, что согласуют даты для потенциального государственного визита. Также Путин пригласил своего коллегу посетить предстоящий форум Россия-Африка в Сочи в ноябре этого года. В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил надежду на то, что Владимир Путин однажды проведет турне по странам Африки и в том числе посетит Гвинею-Бисау.