Футбольный клуб с россиянином вышел в финал престижного европейского турнира

10 мая 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Итальянская «Аталанта», в которой играет россиянин Алексей Миранчук, одержала убедительную победу над «Марселем» со счетом 3:0 в полуфинальном матче Лиги Европы, благодаря чему пробилась в финал соревнований. Игра состоялась на домашнем стадионе «Аталанты» в Бергамо, пишет телеканал «Матч ТВ». Забитые мячи в ворота французской команды распределились между Адемолой Лукманом на 30-й минуте, Маттео Руджери на 52-й и Эль-Билалем Туре, который закрепил победу голом на последних минутах добавленного времени, говорится в материале. Российский игрок «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле во втором тайме, но заметных результатов не показал. Напомним, что титул действующего чемпиона Лиги Европы на данный момент принадлежит «Севилье» из Испании. Финальный матч нынешнего сезона Лиги Европы запланирован на 22 мая и пройдет в столице Ирландии, Дублине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Итальянская «Аталанта», в которой играет россиянин Алексей Миранчук, одержала убедительную победу над «Марселем» со счетом 3:0 в полуфинальном матче Лиги Европы, благодаря чему пробилась в финал соревнований. Игра состоялась на домашнем стадионе «Аталанты» в Бергамо, пишет телеканал «Матч ТВ». Забитые мячи в ворота французской команды распределились между Адемолой Лукманом на 30-й минуте, Маттео Руджери на 52-й и Эль-Билалем Туре, который закрепил победу голом на последних минутах добавленного времени, говорится в материале. Российский игрок «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле во втором тайме, но заметных результатов не показал. Напомним, что титул действующего чемпиона Лиги Европы на данный момент принадлежит «Севилье» из Испании. Финальный матч нынешнего сезона Лиги Европы запланирован на 22 мая и пройдет в столице Ирландии, Дублине.