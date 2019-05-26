25 мая 2019

Школьник рассказал подробности избиения санитарами, которые связали его во время урока

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 15:33
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Экскурсия по УрГПУ. Екатеринбург , коридор, свет в конце тунеля
Подросток остался один на один с двумя санитарамиФото: Слава Иванов © URA.RU

Московский школьник, которого из-за телефонного розыгрыша одноклассников связали и избили санитары, рассказал подробности инцидента. По словам мальчика, прибывшие медики душили его настолько сильно, что он чуть не потерял сознание.

Как сообщил журналистам школьник, двое мужчин-санитаров привели его в учительскую, вывели всех присутствующих и, оставшись с мальчиком один на один, начали насильно удерживать его в кабинете. «Сил совсем не оставалось, я был на грани потери сознания из-за удушья. Они меня душили, один даже сидел на мне», — заявил 15-летний подросток в интервью РЕН ТВ.

Ранее в московский психдиспансер позвонил неизвестный и сообщил, что в одной из школ города ученик бегает с ножом. После этого за школьником на урок английского языка приехали санитары. Медики отвели подростка в учительскую, чтобы замерить его давление, а когда мальчик начал сопротивляться, его придушили и связали. Парень убежден, что в психбольницу позвонили его недоброжелатели-одноклассники.

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