«Газпром» оплатил выступление Тимати и Гагариной на корпоративе «Зенита»

Корпоратив ФК «Зенит» прошел в питерском баре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На корпоративе футбольного клуба «Зенит», генеральным спонсором которого является «Газпром», выступили рэпер Тимати и певица Полина Гагарина. Об этом сообщает telegram-канал «Антиглянец».

Мероприятие прошло в питерском заведении Buddha-Bar. «Всем приглашенным под страхом увольнения запретили фотографировать», — говорится в сообщении telegram-канала. Отмечается, что всех официантов, работающих на корпоративе «Зенита», проверяли на предмет принадлежности к порталу Life. В пресс-службе «Газпрома» не ответили на вопросы «URA.RU» и попросили прислать письменный запрос.

Согласно информации на сайте концертного агентства «Госгастроли», выступление Полины Гагариной стоит 3,4 млн рублей. А пригласить на корпоратив Тимати обходится в 3,5 млн рублей.

Вчера зaвершился чемпионат России по футболу, первое место в котором занял «Зенит». На второй строчке расположился «Локомотив». Этим двум клубам предстоит выступить в групповой стaдии Лиги чемпионов, сообщает «Национальная служба новостей».