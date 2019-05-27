В ХМАО закончился отбор кандидатов на пост директора правительственного учреждения ХМАО «Открытый регион». Об этом 27 мая «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
«Всего на конкурсный отбор для включения в резерв управленческих кадров на должность директора АУ «Центр «Открытый регион» поступили заявки от трех кандидатов. Индивидуальные собеседования с кандидатами состоятся 28 мая», — говорится в сообщении ведомства.
Имена кандидатов в депсвязей ХМАО не раскрывают, ссылаясь на защиту персональных данных. Но источник «URA.RU» внутри самой организации сообщает, что главное противостояние пройдет между руководителем организации Оксаной Макеевой, у которой в ближайшее время истекает рабочий контракт, и заместителем руководителя ведомства Маргаритой Козловой, которая работает третий месяц заместителем Макеевой. «Учитывая, что Макеева подала заявку на пост директора департамента культуры Югры, я бы сделал ставку на Козлову. Также известно, что Козлова находится на хорошем счету в югорском правительстве, а деятельность Макеевой ранее приводила к нескольким крупным скандалам», — резюмирует инсайдер.
В Югре «Открытый регион» выполняет функцию «кошелька» региональных властей по распределению бюджетных средств между СМИ. Кроме того, ведомство было главным организатором выборных викторин в ХМАО «Югре — 900» и «Города Югры», а также исполнителем различных медийных проектов, например, прямых линий с губернатором Натальей Комаровой.