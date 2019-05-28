В Екатеринбурге метро берет в долг полмиллиарда рублей после повышения стоимости проезда

Полученные деньги предприятие потратит на обновление вагонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский метрополитен планирует взять в кредит 486,1 млн рублей, чтобы купить новые вагоны. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. При этом ранее ради обновления электричек была повышена плата за проезд в подземке.

В конкурсной документации говорится, что цель кредита — «финансирование на поставку двух четырехвагонных составов метрополитена в рамках финансирования инвестиционной программы». Метрополитен готов погасить долг через семь с половиной лет — до 31 декабря 2027 года. Предприятие согласно переплатить победителю конкурса до 233,9 млн рублей.

Интересно, что 15 мая стоимость проезда в екатеринбургском метро выросла с 28 до 32 рублей. Власти объясняли, что включили в цену инвестиционную составляющую — якобы метрополитену не хватает денег на обновление стареющих электричек.

В мэрии Екатеринбурга попросили дать паузу для комментария.