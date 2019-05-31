Москва проверит Тюменьстат из-за отчетов, которые удивили всю страну

Росстат проверит работу своего регионального отделения в «тюменской матрешке» из-за ошибок в отчетах. Об этом заявил глава ведомства Павел Малков.
«В четверг у нас было совещание, мы приняли решение поехать туда [в региональное отделение Тюменьстата] с комплексной проверкой. Посмотрим, как у них выстроен весь процесс от начала и до конца, как организована работа», — цитирует Малкова ТАСС. В самом Тюменьстате «URA.RU» заявили, что ничего не знают о проверке.
Ранее Росстат опубликовал несколько отчетов, в которых были статистические ошибки. В одном из них говорилось, что добыча природного газа в апреле 2019 года выросла в годовом выражении на 16%. Министр экономического развития РФ России Максим Орешкин потребовал от Росстата объяснения, почему добыча природного газа резко увеличилась. Однако данные оказались недостоверными. В Росстате объяснили это тем, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком округе предоставило «неточные данные». Во другом отчете Росстат указал, что на Ямале (богатейшем регионе России) доля семей, которые испытывают финансовые проблемы с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ, составила 100% опрошенных. Власти ЯНАО не согласились с этой статистикой.